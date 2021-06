Für den TC Iserlohn geht es nur um den Klassenerhalt

Iserlohn. Fehlende Sponsorengelder engen die personellen Möglichkeiten ein. Die Westfalenliga gilt als Herausforderung für junge Akteure.

Mit einem Auswärtsspiel beim TC Herford startet die zweite Mannschaft des TC Iserlohn am Sonntag in die Tennis-Saison 2021. Das Team vom Seilerblick gilt schon vor dem ersten Ballwechsel als klarer Außenseiter, denn eigentlich wollten die Waldstädter überhaupt nicht in der Westfalenliga spielen.

„Dann haben wir uns aber doch entschieden, anzutreten. Letztlich ist es leichter, per Abstieg in die Klasse zu kommen, in der man spielen will als durch Aufstiege“, sagt TCI-Cheftrainer Jim Anwar.

Hoffnung, dass Jim Walder mitspielen kann

Wer am Sonntag für seine Mannschaft in Ostwestfalen auflaufen wird, weiß er dagegen noch nicht. Definitiv werden jene Akteure fehlen, die eine längere Anfahrt haben. „Wir leben schon bei unserem Zweitligateam von der Hand im Mund. Für solche Dinge haben wir erst recht kein Geld“, macht Anwar deutlich. Hoffnung darf er haben, dass Zweitligaspieler Jim Walder aufschlägt. „Er spielt am Wochenende Turniere, und wenn er ausscheidet, kann und will er für uns spielen“, erläutert Jim Anwar, der dagegen auf Akteure wie Tobias Berning, Ben Schneider, Felix Struk oder Maximilian Kamp zählen kann, die zum Teil hier Matchpraxis für eventuelle Zweitliga-Einsätze sammeln können. Grundsätzlich umfasst die Meldeliste 30 Spieler, von denen aber nur ein geringer Teil realistisch für die Einsätze gegen die insgesamt sieben Konkurrenten in Frage kommt.

Ganz ähnlich ist die Konstellation bei der dritten Mannschaft des TC Iserlohn, die in der Südwestfalenliga antritt und Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TC Gottfried von Cramm aus Erndtebrück in die Saison startet. Auch hier ist die Meldeliste riesig. Spielen werden aber nur Akteure aus dem eigenen Nachwuchs. Dementsprechend lautet auch hier „Klassenerhalt“ das Ziel. Dass dies nicht ganz unrealistisch ist, ahnt das Team seit Beginn der Woche. Da hat aus dem Achterfeld mit dem TC Milstenau bereits eine Mannschaft zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest.

TCLR und WB Hemer spielen im Bezirk mit

Ebenfalls auf Bezirksebene geht die erste Damen-Mannschaft des TC Lössel-Roden in der Bezirksliga an den Start. Sonntag gastiert Halver auf der Anlage am Roden. Kirsten Gödde und Daniela Oeke führen diese Mannschaft an.

In der Bezirksklasse sind dagegen die Herren von Weiß-Blau Hemer aktiv. Mit Jan Rothhöft, Lennard Barsekow und Cedric Kleymann an der Spitze beginnt diese Mannschaft ihre Saison am Sonntag in Rosenthal.

