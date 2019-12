Frühes Tor entscheidet schwaches Westderby

Magerkost passt ja eigentlich nicht zu Weihnachten, doch eishockeytechnisch gab es davon am zweiten Feiertag reichlich. Ein Tor in der ersten Minute entschied ein niveauarmes Westderby, in dem die Roosters ihre Pleitenserie fortsetzten, weil sie wieder einmal in der Offensive ohne Durchschlagskraft und Konsequenz agierten. Bemühen allein reicht nicht, in dieser Form dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die rote Laterne aus dem Schwarzwald ins Sauerland weitergereicht wird.





Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Volle Ränge am Seilersee, ausgeprägte Vorfreude auf ein Duell, das in der Vergangenheit viel Spektakel geboten hat, doch diesmal blieb der Applaus auf die Minuten vor dem ersten Bully beschränkt. Alexej Dmitriev feierte zu Weihnachten Jubiläum und lief zum 500. Mal in der DEL auf, während Ryan O’Connor der wohlwollende Beifall des Publikums gewiss war, weil er seinen Vertrag am Seilersee um eine Jahr verlängert hat. „Diese Entscheidung zeigt seinen Charakter. Er ist genauso wie wir fest davon überzeugt, dass wir hier etwas Positives entwickeln können,“ ließ Manager Christian Hommel verlauten. In dieser Saison wird es aber wohl nichts mehr damit.

Ryan O’Connor hat seinenVertrag um ein Jahr verlängert

Jedenfalls erhielt die Feiertagsstimmung die erste massive Eintrübung, als die DEG nach nur 57 Sekunden zur Führung traf. Ein Wechselfehler bescherte Flaake reichlich Freiraum, und er knallte die Scheibe genau in den Winkel. Jenike war machtlos. Solche schnellen Tiefschläge dienen ja zuweilen als Weckruf, und zunächst sah es tatsächlich so aus, als würden die Roosters in Schwung kommen. Ein frühes Powerplay (4.) hätte sich als hilfreich bei den Ausgleichsbemühungen erweisen können, doch das verpuffte ziemlich wirkungslos. Und besser wurde es danach nicht mehr. Die Hausherren investierten zwar mehr als die Rheinländer, die mit der Führung im Rücken nur das Nötigste taten. Aber das Bemühen konnte nicht in Torgefahr umgemünzt werden, weil es bedenklich viele Stockfehler und ungenaue Pässe gab. Ist das die allgemeine Verunsicherung wegen anhaltender Erfolglosigkeit, oder können es einige Herren einfach nicht besser?

Sehr unspektakulär ging das erste Drittel seinem Ende zu, und es gab reichlich Steigerungspotenzial. Doch beide Seiten sahen nach der ersten Pause davon ab, dieses aufzudecken. Das Spiel blieb zerfahren, es war zuweilen ein ziemlich unansehnliches Stochern und Hacken, und dass die Roosters deutlich mehr Schüsse in Richtung Düsseldorfer Tor abgaben als es umgekehrt der Fall war, tat letztlich wenig zur Sache, weil die Torgefahr weiterhin ausblieb. Es fehlte der Plan, sich in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen, so dass es eher zufällig für Keeper Niederberger echte Bewährungsproben gab.

Zweimal bot sich Brody Sutter die Gelegenheit, und als Daine Todd freie Bahn hatte, gelang ihm nur eine bessere Rückgabe. Die DEG brachte offensiv jedoch noch weniger zustande, besaß aber die beste Chance des Drittels, als Adam im Powerplay am leeren Tor vorbei zielte (26.).

Auch wenn das „Oh, Iserlohn“ weiterhin als Endlosschleife von den Rängen tönte, so machten die gelegentlichen Pfiffe doch unmissverständlich deutlich, dass man sich eine andere Feiertagsunterhaltung erhofft hatte. Aber noch blieben ja 20 Minuten, und die versprachen aus Iserlohner Sicht tatsächlich Besserung. Es gab in den ersten Minuten des Schlussabschnitts sehr ernsthafte Torannäherungen, und die Verteidiger Baxmann und Orendorz besaßen vielversprechende Möglichkeiten. Aber danach ließ die defensiv stabile und konsequent störende DEG nicht mehr viel zu. Daine Todd kam aus guter Position zum Schuss (50.), und ein letztes Powerplay der Hausherren weckte eine letzte Hoffnung, die aber auch enttäuscht wurde. Der sangesfreudige Teil der Anhängerschaft bewies weiter Ausdauer, forderte von den Sitzplatzbesuchern „Steht auf für den IEC“, dem man aber nur punktuell nachkam. Der Glaube an die späte Wende war geschwunden, und dass eigentlich keine Gefahr bestand, dieses Spiel höher zu verlieren, konnte kaum als Erfolg gewertet werden. Dann der so oft erlebte Schlussakt: Auszeit Iserlohn, Torwart vom Eis, ein letztes Anrennen - und wieder kein Punkt.