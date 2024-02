Früher „spinnefeind“, heute ein Team: MBC und TuS Iserlohn

Iserlohn Vor vielen Jahren waren die Duelle zwischen dem MBC Iserlohn und dem TuS Iserlohn von großer Rivalität geprägt. Das ist Vergangenheit.

Derbys hatten und haben im Sport immer schon einen ganz besonderen Reiz. Hertha BSC gegen Union Berlin, Bayern München gegen 1860 München oder FC St. Pauli gegen den Hamburger SV, wenn lokale Duelle anstehen, ist stets für Brisanz gesorgt - nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Mannschaften.

Das gilt natürlich nicht nur für die große, weite Welt des Fußballs, sondern auch für andere Sportarten wie Basketball. „Auch wenn ich es persönlich nicht miterlebt habe, habe ich gehört, dass es früher in den Duellen MBC Iserlohn gegen den TuS Iserlohn immer hoch her ging“, sagt Axel Julitz-Steiner mit einem Schmunzeln über die große Rivalität der beiden Iserlohner Basketball-Vereine.

Meisterschaftsspiele mussten häufig aufgrund mangelnden Interesses abgesagt werden

Doch die Zeiten haben sich geändert. „Nach der vergangenen Saison stand bei der fünften Mannschaft der TuS Iserlohn Kangaroos die Frage im Raum, ob man das Team vom Spielbetrieb zurückziehen sollte“, berichtet der Iserlohner Trainer, „immer wieder mussten angesetzte Partien in der Kreisliga abgesagt werden, weil irgendwie keiner mehr Lust hatte zu spielen oder durch andere Faktoren verhindert war.“

Gleichzeitig hatte Bernhard Kirchhoff vom MBC Kontakt mit dem stellvertretenden Abteilungsvorsitzenden der TuS Iserlohn Kangaroos, Roland Gröschel, aufgenommen. Hintergrund: Beim Märkischen Basketball Club Iserlohn hatte sich die Zahl der noch aktiven Spieler so weit reduziert, dass an ein regelmäßiges, sinnvolles Training nicht mehr zu denken war.

Und tatsächlich wurde eine Lösung gefunden: Statt früherer Rivalität zwischen den beiden Vereinen war nun eine gemeinsame Kooperation angesagt. Die MBT Märkischen Beuteltiere Iserlohn waren geboren! „Die Idee zu dem ungewöhnlichen Namen hatte Hans Martin Vaihinger, mein Vorgänger als Trainer bei den TuS Iserlohn Kangaroos“, berichtet Axel Julitz-Steiner, der sich seit dieser Saison um die bunte Truppe kümmert, um mit einem Lachen zu ergänzen: „Nur die passenden Trikots haben wir noch nicht, aber genügend Ideen für ein lustiges Logo gibt es schon.“

Frühere Rivalität wurde schnell begraben

Aus der Not geboren, wurde die frühere Rivalität auf beiden Seiten schnell begraben. „Die Chemie stimmte von Anfang an, und der gemeinsame Spaß am Basketballsport steht eindeutig im Vordergrund“, freut sich Julitz-Steiner. „Und so trainieren jetzt einige MBC-Urgesteine wie Stefan Höll, Patrick Vieler oder Gediminas Sakunas regelmäßig beim TuS mit. Umgekehrt sorgen Kangaroos-Spieler dafür, dass sich in der Freitag-Trainingseinheit des MBC inzwischen wieder genügend Spieler zusammenfinden.“

Ein angesetztes Wochenendspiel sonntags um 16 Uhr in Brilon will wohl niemand. Axel Julitz-Steiner - Trainer der MBT Märkischen Beuteltiere Iserlohn

Allerdings war am Anfang eine wichtige Frage noch ungeklärt: Sollte oder wollte man auch zukünftig am Spielbetrieb teilnehmen oder nicht? „Ein Großteil aller möglichen Kandidaten haben vor der Saison eindeutig betont, dass ihnen das gemeinsame ,Zocken‘ im Training völlig ausreicht“, sagt der Beuteltier-Trainer. „Aber rund ein Dutzend haben sich schließlich auch bereiterklärt, regelmäßig am Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen.“ So wurde beschlossen, auch in der Saison 2023/24 wieder eine Mannschaft für die Kreisliga zu melden. Bislang lautet die Bilanz: drei Siege und zwei Niederlagen. Die Problematik, dass Spiele teilweise trotzdem abgesagt werden müssen, ist allerdings nach wie vor vorhanden. „Aber Absagen, weil nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen, kommen in dieser reinen Hobbyliga immer wieder vor. Das ist nicht nur bei uns so“, zeigt Axel Julitz-Steiner durchaus Verständnis. „Und ein angesetztes Wochenendspiel sonntags um 16 Uhr in Brilon will wohl niemand.“

