Frauen: FC Iserlohn empfängt Arminia Bielefeld II

Iserlohn Auch die heimischen Fußball-Landesligisten Borussia Dröschede und die Sportfreunde Sümmern treten am Sonntag zuhause an.

Mit Arminia Bielefeld II trifft Westfalenliga-Spitzenreiter FC Iserlohn zwar auf einen namhaften, aber schlagbaren Gegner. Die Ostwestfälinnen rangieren im gesicherten Mittelfeld, haben einerseits dem ärgsten FCI-Verfolger Wacker Mecklenbeck schon ein Unentschieden abgerungen, andererseits gab es auch gegen das noch sieglose Schlusslicht BSV Ostbevern eine Punkteteilung. Welchen dieser Spielausgänge wird Trainer Simon Naujoks seinen Spielerinnen also vor Augen führen? „Gute Frage“, sagt Naujoks zunächst, der aber dann doch eine klare Antwort parat hat: „Ich werde darauf hinweisen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich dass wir bis Weihnachten 38 Punkte auf unserem Konto haben, und dass wir im Westfalenpokal die nächste Runde erreichen.“ Abgesehen von dieser klaren Ansage, mit der Naujoks also drei Punkte fordert, hält er doch eine Menge von den Arminia-Frauen: „Die sind ähnlich jung wie wir und spielen einen ordentlichen Ball. Auf die leichte Schulter dürfen wir sie nicht nehmen.“ Mit Anna Bauch, Maxima Pawlica, Adelina Schürholz, Paula Weber und Shirin Hauser gibt es zwar einige Ausfälle, es stehen aber noch genügend Spielerinnen zur Verfügung, die Naujoks‘ Vorgaben umsetzen können. Die Partie beginnt um 15.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Hemberg-Nordhang.

Bereits um 13 Uhr beginnt auf der Dröscheder Emst die Begegnung zwischen der Borussia und Union Bergen. Es handelt sich dabei um die Top-Begegnung dieses zwölften Spieltages, mit dem die Hinrunde endet. Dröschede empfängt als Dritter die Bochumerinnen, die mit zwei Punkten weniger Platz vier belegen.

Die Sportfreunde Sümmern treffen um 15 Uhr daheim auf den auswärtsstarken SC Drolshagen, der neun seiner bislang zwölf Punkte in der Fremde geholt hat. Mit einem Sieg könnte Sümmern mit dem SC gleichziehen.

