Iserlohn. Kangaroos-Auftakt in Dresden ungewiss

Dresden Titans, BSW Sixers und Orange Academy Ulm sind die Gegner der Iserlohn Kangaroos in der Gruppe 3 der Endrunde der Pro B. Dass sie als Nord-Achter starten, liegt am Ausfall der Partie Stahnsdorf gegen Schwelm. Der Grund: Einige Schwelmer Spieler müssen sich bis zum 27. März in Quarantäne begeben, weil es einen Kontakt mit einer im Laufe der letzten Woche Corona positiv getesteten Person gab. Am letzten Samstag spielten die Schwelmer gegen Itzehoe, danach wurden drei Spieler der Norddeutschen positiv getestet und das gesamte Team zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet. Somit wird Itzehoe nicht planmäßig am Wochenende in die Endrunde starten können.

Drei Mannschaften sindaktuell in Quarantäne

Das droht allerdings auch den Kangaroos. Ihr Auftakt-Gastgeber Dresden Titans, Spitzenreiter im Süden, konnte wegen eines Coronafalles in den eigenen Reihen nicht in Hanau antreten. Die Mannschaft muss bis zum Vorliegen der Testergebnisse, die an diesem Montag erwartet werden, in Quarantäne bleiben. Während der Spielausfall im Süden für die Tabelle ohne Belang war, sah das im Norden anders aus. Denn bei einem Sieg der Stahnsdorfer gegen Schwelm wären die Kangaroos Siebter in der Endabrechnung geworden und hätten kürzere Auswärtsfahrten nach Coburg und Münster zu bestreiten.

Es gilt der Beschluss der Liga, dass keine Spiele nach dem 21. März nachgeholt werden. Somit ist Schwelm wegen des gegen Stahnsdorf gewonnenen Hinspiels Sechster, und die Kangaroos bleiben mit einem mehr absolvierten Spiel Achter. Laut Plan müssen sie in ihrer Gruppe am Samstag in Dresden, am 1. April in Sandersdorf und am 4. April gegen Ulm spielen. Sollte das Dresden-Spiel ausfallen, würde es auf den 10. April verschoben.