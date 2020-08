Fehlschüsse im Elfmeter-Duell

Hemer. Die SG Hemer liefert dem Bezirksligisten Hüingsen einen tollen Pokalfight.

Vor über 200 Zuschauern hatte es A-Ligist SG Hemer selbst in der Hand, die klassenhöheren Sportfreunde aus dem Rennen zu werfen. Am Ende fehlte es der Elf von Trainer Ramazan Ceylan allerdings an der nötigen Cleverness. Das emotionsgeladene Kreisderby bot allerbeste Unterhaltung.





Fußball-Kreispokal, Halbfinale: SG Hemer - SF Hüingsen 6:7 (3:3, 3:2) nach Elfmeterschießen. Der Bezirksligist suchte sofort die Offensive und ging durch seinen ersten Standard (Eckball) in Führung. Barnefske köpfte wuchtig ein (14.). Nur 15 Sekunden später jubelte der SG-Anhang, Roszak traf in die lange Ecke. Der offene Schlagabtausch war sehenswert, ein Klassenunterschied nicht zu erkennen. Doch gegen Ende der ersten Hälfte gewannen die Hüingser wieder Oberwasser, das 1:2 zeichnete sich ab. Harting traf nach einem weiteren Standard aus dem Gewühl heraus. Doch die Hemeraner hatten wieder eine schnelle Antwort parat. Nach tollem Kassim-Solo auf dem linken Flügel behielt Schmöle in der Mitte die Übersicht 2:2. Nur fünf Minuten später legte der Torschütze mit einem Drehschuss das Führungstor nach.

Hemer kassiert die Gegentore nach Standardsituationen

Dann sorgte der einsetzende Wolkenbruch für drangvolle Enge auf der Tribüne, die Abstandsregeln wurden wie schon zuvor missachtet. Auf dem Platz selbst hatte die SG das 4:2 vor Augen, aber in Überzahl traf Roszak die falsche Entscheidung (61.). Es blieb spannend, auch nach dem direkten Freistoß von C. Eckert zum 3:3 (67.). Weil Ruck das verwaiste SG-Gehäuse verfehlte (89.), mussten die Elfmeter entscheiden.

„Wir haben ein tolles Pokalspiel gesehen. Meinem Team kann ich keinen Vorwurf machen. Leider haben wir drei Tore nach Standards kassiert“, resümierte Coach Ceylan.



SG Hemer: D. Werner; K. Werner (87. Albrecht), Neubacher, Huth (87. T. Meier), Eling (83. A. Sular), Odenhausen, Youla (72. F. Sular), Münkel, Roszak, Schmöle, Kassim.

Tore: 0:1 (14.) Barnefske, 1:1 (14.) Roszak, 1:2 (37.) Harting, 2:2 (40.) Schmöle, 3:2 (45.) Schmöle, 3:3 C. Eckert (67.).

Elfmeterschießen: Odenhausen scheitert an Dierks, Hammer (3:4), Schmöle (4:4), Barnefske (4:5), Kassim (5:5), Ochs (5:6), Roszak (6:6), C. Eckert (6:7). Albrecht schießt vorbei.

Das Kreispokalfinale wird laut Plan am kommenden Sonntag um 15 Uhr ausgetragen. Westfalenligist Borussia Dröschede möchte jedoch die Generalprobe gegen Westfalia Herne nicht absagen und hofft, sich mit den SF Hüingsen auf eine Austragung nach Meisterschaftsbeginn einigen zu können. Beide Finalisten sind bereits für den Westfalenpokal qualifiziert.