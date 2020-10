FCI-Frauen erklimmen die Tabellenspitze

Die Trends bei den beiden heimischen Teams in der Fußball-Frauen-Landesliga halten an. Während der FC Iserlohn mit dem vierten Sieg im vierten Spiel an die Tabellenspitze marschierte, kassierte Borussia Dröschede bereits die dritte Niederlage und muss sich vorerst nach unten orientieren.

FC Iserlohn - SpVgg. Horsthausen 4:1 (4:0). Dass das Spitzenspiel eine derart eindeutige Angelegenheit werden würde, wie es das Ergebnis bereits vermuten lässt, war nicht vorherzusehen. Immerhin lagen beide Teams punktemäßig gleichauf. Liegen gelassen hatten beide in den vorangegangenen drei Spielen auch noch nichts. Und dass bei den Gästen wichtige Stützen gefehlt haben sollen, wie am Spielfeldrand gemutmaßt wurde, stimmte offenbar auch nicht.

Dominanz des FC Iserlohn schlägt sich in Toren nieder

„Wir waren so stark, weil wir es geschafft haben, unsere jugendliche Leichtigkeit aufs Feld zu bringen“, fasste Iserlohns Trainer Simon Naujoks das Geschehen der spektakulären ersten Halbzeit zusammen. In dieser bewies der FCI, dass er mitunter für gegnerische Abwehrreihen kaum zu beherrschen ist.

Die Tore hätten nämlich kaum variantenreicher fallen können. Beim 1:0 nach zehn Minuten lupfte Antonia Weber den Ball über die Line. In der 16. Minute staubte Lara Sommer eine Vorlage von Maxima Pawlica ab, und das 3:0, das 60 Sekunden später fiel, erzielte Helena Wagner mit einem Schuss aus der Distanz in den Winkel. In der 33. Minute sorgte sie erneut für Jubel, als sie per Kopf nach einem Eckball von Damlanur Sebetci zuschlug.

In der Torfolge taucht allerdings noch eine weitere Iserlohnerin auf. Leonie Rüggeberg. Das 4:1 war ein klares Eigentor, verhindern konnte sie es nicht – sie wurde angeschossen. Die ohnehin mit Schwung aus der Kabine gekommenen Gäste witterten jetzt ihre Chance und erarbeiteten sich auch eine optische Überlegenheit, ohne jedoch vor dem Iserlohner Tor, das Mia Agnes Kestermann hütete, für Gefahr zu sorgen. Einer Viertelstunde ging das so, dann schaltete der FCI wieder einen Gang höher. Die letzten 20 Spielminuten lag das 5:1 in der Luft, aber immer wieder tauchte bei den sich bietenden Gelegenheiten noch ein klärendes Bein auf, sowohl nach herausgespielten Chancen, als auch nach Standards. Ein Freistoß von Damlanur Sebetci ging knapp übers Tor, einer ihrer brandgefährlichen Eckbälle wurde schließlich auf der Linie geklärt.

FCI: Kestermann; Sebetci, Rüggeberg, Hauser, Pawlica, Hammerschmidt, L. Lüders, Weber, Wagner (85. T. Lüders), Sommer (89. Miranda), Grau

Borussia Dröschede - SuS Scheidingen 0:1 (0:0). Das Verwerten hochkarätiger Torchancen bleibt weiter das Kernproblem der Mannschaft von Trainer Boris Decker. Der Coach der Dröschederinnen zeigte sich nach der Partie abermals enttäuscht. „Wir haben sicher keine überzeugende Leistung gezeigt, aber dennoch mussten wir dieses Spiel nicht verlieren“, so der Trainer, der weiter sagte: „Ich habe den Eindruck, wir spielen wie Prinzessinnen.“

Bereits nach zehn Minuten hätte Cennet Ipek ihrer Mannschaft die nötige Sicherheit geben, doch sie nutzte ihre hundertprozentige ebenso wenig wie Justina Kaminski nach 28 Minuten. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zu sehen. Borussen-Torfrau Kathrin Bothor war beschäftigungslos.

Auch nach Wiederbeginn deutete zunächst nichts auf die erste Heimniederlage der Saison der Dröschederinnen hin. Die begannen strukturiert und suchten den Weg zum gegnerischen Tor. Mit zunehmender Spielzeit häuften sich allerdings leichte Abspielfehler. Als die Gastgeberinnen den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone bekamen, schob Toy das Leder aus 15 Metern ins Tor (59.).

Selbst ein Elfmeter führt nicht zum Dröscheder Torerfolg

Fortan fehlte dem Dröscheder Spiel immer mehr die Struktur. Klare Torchancen waren bei der stark ersatzgeschwächten Borussia Mangelware. Einzig ein Freistoß von Lena Visarius strich knapp über das Gehäuse. Nach 76 Minuten hätte das Team der Partie aber noch eine Wende geben können, doch Ipek scheiterte mit einem Foulelfmeter an der SuS-Keeperin.

Ebenfalls Ipek per Kopf (83.) und Andrea Heggemann (90.) vergaben die letzten Möglichkeiten zum Ausgleich, so dass wenig später die bittere Niederlage mit dem verbundenen Frust Realität war.

Borussia: Bothor; Hahn, Visarius, Maggio, Senel, Hieronymus, Tolle (69. Stracke), Kaminski, Schiefelbein, Ipek, Heggemann.