FC Iserlohns: B2-Junioren vor dem Landesliga-Aufstieg

Die Bezirksliga-B-Junioren des FC Iserlohn wollen am Wochenende ihr Meisterstück machen.

Iserlohn. Dem Nachwuchs des FC Iserlohn fehlt nur noch ein Punkt zum Titel. Zwei Abstiege aus der Bezirksliga sind schon besiegelt.

Beim Fußball-Nachwuchs in den Bezirksligen setzten die A-Junioren von Borussia Dröschede im Kreisduell gegen die SG Hemer Akzente (11:1). Nach dem 3:1 bei RW Lüdenscheid stehen die B2-Junioren des FC Iserlohn kurz vor Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg. Zwei heimische Absteiger stehen bereits fest: SC Hennen (C-Junioren) und SG Hemer (D-Junioren).

A-Junioren

TuS Sommerberg - Bor. Dröschede 3:6 (2:4). Beim Tabellendritten bewies die Elf von Taki Singh ihre momentane Spielstärke. „Die Mannschaft hat große Fortschritte gemacht. In der ersten halben Stunde hat sie hervorragenden Fußball gespielt, danach ist im Vorgefühl des Sieges der Schlendrian eingekehrt“, erklärte der Trainer. Doch die Dröscheder kehrten nach einem Anpfiff ihres Trainers in der zweiten Halbzeit zu gewohnter Aufmerksamkeit zurück und versetzten dem TuS in diesem Nachholspiel mit dem 2:5 den endgültigen Knockout. Keeper Fock erhielt die Bestnote, er verhinderte weitere TuS-Treffer.

Tore: 0:1 (5.) Özkan, 0:2 (12.) Özkan, 0:3 (20.) Simsek, 0:4 (21.) Kospic, 1:4 (30.), 2:4 (38.), 2:5 (48.) Alabbas, 2:6 (78.) Demolli, 3:6 (79.).

Bor. Dröschede - SG Hemer 11:1 (6:0). „Es hat etwas gedauert, bis wir gegen defensiv eingestellte Hemeraner unseren Rhythmus gefunden haben. Am Ende haben die Jungs ein stattliches Ergebnis erzielt“, berichtete ein überaus zufriedener Taki Singh. Der Dröscheder Trainer sah sehenswerte Kombinationen mit präzisen Abschlüssen, und nach seiner Auffassung hätte der zweistellige Zwischenstand viel früher erreicht werden können. Aber gegen das abstiegsbedrohte Team von Marco Knauf wurden etliche Hochkaräter liegen gelassen. Unmittelbar nach dem fünften Kospic-Treffer sah Hemers Al Izidin wegen Beleidigung noch die rote Karte (88.). Nur mit Glück konnten die Gäste, die auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht sind, das 100. Gegentor verhindern.

Tore: 1:0 (10.) Alabbas, 2:0 (17.) Özkan, 3:0 (23.) Kospic. 4:0 (30.) Özkan, 5:0 (39.) Simsek, 6:0 (44.) Kospic, 7:0 (47.) Jiga, 8:0 (49.) Özkan, 9:0 (71.) Kospic, 10:0 (76.) Kospic, 10:1 (85.) Abdel-Rahim, 11:1 (87.) Kospic.

B-Junioren

RW Lüdenscheid - FC Iserlohn II 1:3 (1:1). Nach dem schnellen 0:1 sah Pingel die rote Karte (8.). Ein Foul des Keepers ahndete der Schiedsrichter mit Strafstoß und roter Karte. „Doppelbestrafung gibt es doch nicht mehr“, ärgerte sich Trainer Christian Buchholz. Der eingewechselte Binakaj parierte den Foulelfmeter. Dennoch kamen die Lüdenscheider zum 1:1. „Danach haben die Jungs in Unterzahl eine starke Leistung abgeliefert. Sowohl kämpferisch als auch läuferisch haben wir ihnen den Schneid abgekauft. Riesenkompliment, Mentalität und Power waren herausragend“, lobte der FC-Trainer. Weil Verfolger ASC Dortmund beim BSV Menden 0:1 unterlag, können die Iserlohner am Samstag gegen Fortuna Freudenberg (Anstoß: 11 Uhr, Willi-Vieler-Stadion) den zum Aufstieg fehlenden Punkt holen.

Tore: 0:1 (4.) Höllmann, 1:1 (27.), 1:2 (49.) Tenkhoff, 1:3 (71.) Höllmann.

C-Junioren

FC Iserlohn II - Westf. Soest II 3:0 (1:0). Gegen den Tabellenvorletzten lieferte der Spitzenreiter eine souveräne Vorstellung ab. „Wir haben hinten nichts zugelassen, und im Angriff waren wir effektiv, denn viele Chancen haben wir uns nicht herausgespielt“, erklärte Trainer Joshua Weische. Trotz guter Spielkontrolle gelang der FCI-Zweiten nur ein Treffer bis zum Wechsel. Im zweiten Abschnitt fielen die beiden Tore erst kurz vor Schluss. Für das Ehrentor kam die Westfalia nie in Frage, und die Iserlohner bleiben damit klar auf Titelkurs.

Tore: 1:0 (27.) Backes, 2:0 (61.) Stark, 3:0 (70.) Stark.

SpVg Oelde - SC Hennen 7:0 (1:0). In der ausgeglichenen ersten Hälfte hielt die SCH-Abwehr über eine halbe Stunde die Null, da gab es für das Schlusslicht noch Hoffnung. „Die Oelder Führung unmittelbar vor der Pause kam für die Gastgeber glücklich zustande. Nach dem 2:0 ließen bei uns Kraft und Konzentration nach. Wir sind dann zusammengebrochen“, resümierte Interimscoach Florian Löbel. Nach der 13. Saisonniederlage steht der SC Hennen als erster Absteiger fest.

D-Junioren

TuS Erndtebrück - FC Iserlohn 0:2 (0:1). Die Gäste profitierten von den Patzern der unmittelbaren Konkurrenten TSV Weißtal und BSV Menden. Die Mannschaft dominierte, ließ nichts zu, aber mit der Chancenverwertung haperte es. Nach der Führung durch Cem Kilincaslan hätte Gashi mit weniger Eigensinn die vorzeitige Entscheidung herbeiführen können. So mussten die Iserlohner lange auf das befreiende 0:2 warten.

Tore: 0:1 (16.) Cem Kilincaslan, 0:2 (58.) Schulte.

SG Hemer - SF Siegen 1:7 (0:5). Mit der erwarteten Heimniederlage wurde der direkte Abstieg besiegelt, denn der TuS Sundern verabschiedete sich mit dem sensationellen 1:0 über Weißtal aus der Abstiegszone. Die Elf von Freddi Münkel war insgesamt chancenlos. „Die Siegener sind eines der stärksten Teams der Liga, dafür haben wir uns gut geschlagen. Bester Akteur war Keeper Broca, der eine noch höhere Niederlage vereitelte.“ Nach dem 0:2 und zwei verletzungsbedingten Auswechslungen ging in der Defensive die Ordnung verloren. Das Ehrentor zum 1:7 (45.) bereitete Bisignano mit einem Eckball vor.

