FC Iserlohn und Borussia Dröschede sind klar favorisiert

Iserlohn. Die überkreislichen Fußballer bestreiten ihren letzten regulären Hinrundenspieltag. Die Bezirksligisten müssen auswärts ran.

Als klare Favoriten gehen bei den heimischen überkreislichen Fußballern zumindest der FC Iserlohn und Borussia Dröschede ins bevorstehende Hinrundenfinale. Die SG Hemer und der SC Hennen treffen ebenfalls auf keineswegs übermächtige Gegner, beide müssen sich allerdings auswärts behaupten.





Westfalenliga

Max Borchmann, der Trainer des FC Iserlohn, ist noch etwas unentschlossen, ob seiner Mannschaft die Favoritenrolle im Heimspiel gegen den SV Sodingen wirklich zusteht, denn: „Tabellarisch betrachtet sind wir sicherlich der Favorit. Aber wenn man sich die Sodinger Spiele der letzten sechs Wochen anschaut, ist die Sache gar nicht mehr so klar.“ Die Herner liegen sieben Punkte und sechs Plätze hinter dem FCI, haben aber in den von Borchmann angesprochenen vergangenen sechs Spielen nur eines verloren. Beim 0:2 gegen den BSV Schüren Anfang November gab es auch die einzigen Gegentreffer innerhalb dieses Zeitraums. Unter anderem waren ein mageres 0:0 gegen Schlusslicht Lennestadt dabei, aber auch Siege gegen die ambitionierten Teams von Westfalia Soest und des Holzwickeder SC. „Hinzu kommt, dass es bei uns ganz viele Fragezeichen gibt. Wir werden erst am Sonntag wissen, wer uns wirklich zur Verfügung steht.“ Unter den Wackelkandidaten befinden sich einige Stammspieler, darunter mit Torwart Daniel Dreesen auch der Kapitän und mit Jonas Hollmann dessen Stellvertreter.





Landesliga

Mit Schlusslicht FC Arpe-Wormbach bekommt es Borussia Dröschede zu tun. Natürlich erwartet Trainer Ercan Linke, dass die drei Punkte auf der Emst behalten werden, er warnt jedoch vor Überheblichkeit. „Das wird ein Geduldsspiel. Auch Top-Teams wie Hagen 11 und Ostinghausen haben ihre Partien erst kurz vor Schluss entschieden und knapp gewonnen. Und wenn Arpe-Wormbach so auftritt wie zuletzt, wird die Mannschaft tief stehen, auf Konter lauern und mit langen Bällen operieren.“ Linke hofft daher auf ein frühes Tor. „Das käme uns sehr entgegen.“ Die Offensivbemühungen der Schmallenberger führen allerdings nur selten zum Erfolg. Mit bislang zwölf Treffern stellt der FC gemeinsam mit dem SC Drolshagen die schwächste Offensive der Liga.





Bezirksliga

Nach dem dritten Heimsieg könnte bei der SG Hemer der Knoten geplatzt sein. Für die Elf von Martin Kreugel wäre es schon wichtig, mit Auswärtszählern auf dem Naturrasen beim SV Hüsten den überzeugenden 4:0-Triumph über den VfL Bad Berleburg zu vergolden. „Wir wollen in diesem Jahr kein Spiel mehr verlieren, auch im Pokal nicht. Am Sonntag sind Bonuspunkte drin, denn die Hüstener sind im Moment gut drauf“, erklärte Co-Trainer Christopher Jürgens.

Der SC Hennen verpasste zuletzt in seinem dritten Heimspiel die Trendwende. Nach der 2:3-Niederlage gegen Haspe beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer schon neun Zähler. Wenn man nicht auch den VfL Schwerte aus den Augen verlieren will, muss im Schützenhof ein Dreier her. Das stellt auch Trainer Oliver Draxler klar: „Natürlich ist allen die prekäre Lage bewusst. Ausgerechnet jetzt müssen wir mit einer Rumpfmannschaft das Derby bestreiten. Aber den Schwertern geht es im Augenblick auch nicht viel besser.“ Vor eigenem Publikum gab es nur einen Dreier (5:1 gegen Hagen 11 II).

Vor dem Anstoß FC Iserlohn - SV Sodingen

Sonntag, 14.30 Uhr, Willi-Vieler-Stadion

Statistisches: Der FC Iserlohn könnte den dritten Sieg in Folge einfahren. Das gelang in dieser Saison schon einmal, als zwischen dem vierten und sechsten Spieltag nacheinander Holzwickede, Neheim und Soest geschlagen wurden.

Personelles: Daniel Dreesen klagt seit einigen Tagen über Schmerzen im Arm, Adil Elmoueden musste am Donnerstag wegen Knöchelbeschwerden das Training abbrechen. Jonas Hollmann wird von einer Blutblase unter dem Zehnagel geplagt, Lorentz Shabani ist umgeknickt und Aziz Slimi hat mit einem dicken Knie zu kämpfen.



Borussia Dröschede - FC Arpe-Wormbach

Sonntag, 15.15 Uhr, ESO-Stadion auf der Emst

Statistisches: Der erste und bislang einzige Auswärtssieg gelang Arpe-Wormbach am 1. Oktober beim 3:2 in Gerlingen. Aus den sechs Spielen danach gab es nur einen Punkt, die jüngsten fünf Partien wurden verloren.

Personelles: Neben den Langzeitverletzten Loris Martinek und Robin Wodniok (beide Kreuzbandriss) fehlen David Fernandes (Gelbsperre) und Denis Kronshage (krank). SV Hüsten - SG Hemer

Sonntag, 15 Uhr, Stadion „Große Wiese“

Personelles: Bis auf die Langzeitverletzten fehlt nur K. Werner (Urlaub)

VfL Schwerte - SC Hennen

Sonntag, 14.45 Uhr, Schützenhof

Personelles: Bühren (Bruch der rechten Hand im letzten Spiel), H. Nölle (Auslandsaufenthalt) sowie K. Rudzinski und Batze (beide erkrankt) fehlen.

