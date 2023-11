FC Iserlohn siegt dank starker erster Halbzeit

Iserlohn In Schüren präsentierten sich die Fußballer des FC Iserlohn in der ersten Hälfte höchst effektiv, mussten am Ende aber noch zittern.

Mit dem zweiten Sieg in Folge verschaffte sich der FC Iserlohn wieder etwas mehr Luft auf die Abstiegsränge und kann nun gelassen den Endspurt vor der Winterpause bestreiten. Eine starke erste Halbzeit reichte den Iserlohnern, um binnen zehn Minuten aus drei Chancen drei Tore zu machen.

Fußball-Westfalenliga: BSV Schüren – FC Iserlohn 2:4 (0:3). In Halbzeit eins entwickelte sich zunächst ein Geduldsspiel, beide Mannschaften konzentrierten sich auf die defensive Stabilität. Iserlohn agierte mit einem 3-4-3-System, ließ so den Gastgebern wenig Raum im Mittelfeld und presste tiefer als gewohnt. Schüren versuchte zumeist mit langen Pässen auf Dröschedes Ex-Torjäger Arif Et die Dreier-Kette zu überwinden. Zweimal wäre es fast gelungen, einmal wurde Et von Schlussmann Daniel Dreesen zu weit abgedrängt und traf nur das Außennetz, wenig später scheiterte er an der Latte, als der FCI zuvor den Ball vertändelt hatte.

Zwischen den Strafräumen entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei die Iserlohner zunächst kaum Torgefahr ausstrahlten, dann aber urplötzlich eine gnadenlose Effektivität im Abschluss bewiesen. Binnen zehn Minuten sorgten sie mit drei Toren für die Vorentscheidung. Beim Führungstreffer faustete Schürens Schlussmann nach einer Ecke von Joel Westheide am Ball vorbei, Edin Grosonja brauchte aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben. Beim 2:0 spielte Abdelaziz Slimi einen Diagonalpass auf Westheide, dessen Kopfballverlängerung flankte Adil Elmoueden in den Strafraum, wo sich Duncan Dunkwu gegen zwei BSV-Akteure durchsetzte und per Drehschuss erhöhte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlich sich Grosonja hinter den Rücken seines Bewachers und verlängerte per Kopf den Eckball von Westheide ins Netz.

Nach Wiederanpfiff machten die Iserlohner sich selbst das Leben schwer, weil sie teilweise zu passiv agierten, oft zu weit weg von ihren Gegenspielern standen und Schüren auch durch leichte Ballverluste wieder aufbauten. „Es kam kaum noch Entlastung“, befand Trainer Max Borchmann. Prompt verkürzten Lukas Homann per Kopf nach einem Eckball (70.) und drei Minuten vor dem Ende Cem Dogan nach einem Einwurf. Alles war wieder offen, ehe ein missglückter Rettungsversuch von Schürens Christian Bernhard genau vor die Füße des eingewechselten Ayman Moussaoui landete. In der Nachspielzeit beseitigte er mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern die letzten Zweifel am dritten Auswärtssieg des FCI.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe