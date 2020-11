„Fatal für die jungen Spieler“

Der nationale Verband leitete seine Mitteilung zum Lockdown im November mit einer guten Nachricht ein: „Tennis ist als Individualsport grundsätzlich erlaubt!“ Doch die lange Liste der Einschränkungen macht schnell deutlich, das von den gewohnten Aktivitäten nicht sehr viel übrig bleibt.

Während in einigen Bundesländern Einzel und Doppel mit Spielern aus maximal zwei Haushalten erlaubt sind, gibt es in Nordrhein-Westfalen strengere Regelungen. Alle Tennishallen müssen bis zum Monatsende geschlossen bleiben, im Freien sind ausschließlich Einzelspiele möglich, organisierter Trainingsbetrieb inklusive Einzeltraining ist jedoch nicht gestattet.

„Das ist eine Katastrophe“, kommentiert Jim Anwar, Tennislehrer und Cheftrainer beim TC Iserlohn, diese massiven Beschränkungen. Er verweist auf eine 1000-Quadratmeter-Halle, in der durchgehend gelüftet werden kann, die nun aber bis Ende November nicht genutzt werden darf. Auf der Anlage am Seilererblick sind derzeit zwei Plätze geöffnet, und hier könnte man sich zum Einzelspiel verabreden. Doch das ist für viele Mitglieder nach Feierabend auch keine Option, weil es immer früher dunkel wird.

Einige Profis, die in der ausgefallenen letzten Zweitliga-Saison in der Meldeliste des TCI standen, spielen derzeit noch Turniere, doch das Angebot ist stark rückläufig. Zumindest echtes Training können derzeit Jim Walder, Felix Struk und Tobias Berning absolvieren - und zwar als Mitglieder des Landeskaders auf der Anlage des Verbandes in Kamen. Aus Iserlohn ist auch Robin Sanz dabei, um echten Wettbewerb zu ermöglichen. „Dass die Jungs dieses Programms nicht hier vor Ort durchziehen dürfen, kann ich nicht nachvollziehen,“ sagt Anwar und verweist auf viele seiner übrigen Schützlinge. „Wer nicht ganz so gut ist, schaut jetzt in die Röhre. Und gerade bei jungen Spielern, die noch Entwicklungssprünge machen können und eine Profikarriere anvisieren, sind Zwangspausen wie die jetzige absolut fatal.“

Er selbst ist in den kommenden Wochen zur Untätigkeit verdammt, womit ihm auch die Einnahmemöglichkeiten genommen werden. „Ich bin Soloselbstständiger, alle meine Ausgaben laufen weiter, und ich bin gespannt, ob mir tatsächlich 75 Prozent meiner Einkünfte vom letzten November erstattet werden“, sagt Jim Anwar.