Es wird Iserlohn: Italiens Verband bestätigt EM-Quartier

Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Die Fußball-Nationalmannschaft Italiens wird während der Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli), bei der sie als Titelverteidiger antritt, in Iserlohn wohnen und das Hotel „VierJahreszeiten“ beziehen sowie das Hembergstadion für die Trainingseinheiten nutzen. Was sich seit Wochen angedeutet hat und am ersten Januar-Wochenende schon von der italienischen Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“ gemeldet wurde, hat am Montag der italienische Fußballverband (FIGC) offiziell bestätigt.

Als Hauptargument für diese Entscheidung wird Iserlohns geografische Nähe zu Gelsenkirchen (etwa 70 Kilometer) und Dortmund (rund 30 Kilometer) angegeben. Der FIGC zeigte sich aber generell von Iserlohn angetan, ausdrücklich gelobt werden die „Begeisterung und Herzlichkeit der städtischen Institutionen und der örtlichen Gemeinde, die bereit waren, dieses aufregende Abenteuer gemeinsam mit der Nationalmannschaft zu erleben.“

Delegation aus Italien war in Iserlohn zu Gast

Das Gerücht, dass eine Delegation des Verbandes am Montag nochmals in der Stadt gewesen sei, um verschiedene Orte näher zu erkunden, machte in Iserlohn durchaus die Runde, doch kein heimischer Akteur wollte angeblich Kenntnis von der Angelegenheit haben.

Der FIGC lässt in seiner Veröffentlichung vom Montag anklingen, worum es ging: „Gerade heute hat in der Stadt eine erste Inspektion durch das FIGC-Personal begonnen, bei der die nächsten Eingriffe im Trainingszentrum festgelegt und der Bereich identifiziert wurden, in dem ,Casa Azzurri‘ gebaut werden soll, ein Treffpunkt für alle Fans der Nationalmannschaft sowie ein wertvoller Anlaufpunkt für akkreditierte Gäste und das angeschlossene Medienzentrum, in dem die täglichen Medienaktivitäten der Nationalmannschaft stattfinden.“

Nach Informationen der Heimatzeitung wird „Casa Azzuri“ in unmittelbarer Nähe zur Balver-Zinn-Arena entstehen – die Heimspielstätte der Iserlohn Roosters ist seit längerer Zeit als Medienzentrum im Gespräch.

Bürgermeister reagiert „sehr freudig“

„Sehr freudig“ habe die Stadt Iserlohn die Mitteilung des italienischen Fußballverbandes zur Kenntnis genommen, teilte Bürgermeister Michael Joithe auf Anfrage mit. Mit Verweis auf noch fehlende Unterschriften wollte er sich noch nicht näher äußern. Dem Vernehmen nach war er aber noch am Dienstag mit Sportbüro-Leiter Christian Kißmer zu einem Abendessen mit der italienischen Delegation eingeladen.

Fans der italienischen Nationalmannschaft können sich den 10. Juni schon mal vormerken, denn für diesen Tag plant die „Squadra Azzurra“ ihre Ankunft in Iserlohn.

