„Es tut mir sehr leid, dass im Augenblick nichts geht“

Iserlohn. Viele Sorgen beim Basketball-Nachwuchs der Iserlohn Kangaroos nach der Saison-Absage. Stankovic-Vertrag läuft aus.

Sportartspezifisches Training war im zurückliegenden Jahr kaum möglich. Seit Monaten ruhen beim Basketballnachwuchs der Iserlohn Kangaroos die Bälle. Nun ist jede Hoffnung auf eine Restsaison endgültig dahin, weil der westdeutsche Basketballverband die Serie 2020/21 abgesagt hat.

Lediglich mit Online-Training per Zoom-Meeting gelang es Nachwuchskoordinator Milos Stankovic in den letzten Wochen, Kontakt zu den Spielern und Trainern zu halten. Ein direkter Kontakt war nicht möglich, und auch in den nächsten Wochen/Monaten dürfte sich an diesem Zustand wenig ändern.

Diverse Schwierigkeitenzeichnen sich ab

„Der Vertrag mit Milos Stankovic läuft aus. Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Rainer Ambrosy, Vorsitzender der Amateurabteilung der Kangaoos. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer war ohnehin nur für ein Jahr fixiert. „Das verstärkt aber unsere Probleme, denn er war die zentrale Anlaufstelle“, so Ambrosy weiter. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. Dagegen zeichnen sich weitere Schwierigkeiten ab. Das Ostercamp wird nicht stattfinden. Interessierte Youngster, die in den Schulen entdeckt wurden und beim Basketball einsteigen wollten, können nicht starten.

„Wir stehen nicht mehr so sehr im Fokus. Es wird schwieriger, wenn Basketball nicht mehr die Kernsache bei den Kindern ist“, macht der Vorsitzende deutlich, kündigt aber gleichzeitig an: „Sobald etwas möglich ist, starten wir.“ Bislang sind alle Trainer erhalten geblieben, doch es sei nicht leicht, immer wieder neue Anläufe zu nehmen. „Man bekommt ja auch ein schlechtes Gewissen den Mitgliedern gegenüber. Für deren Beiträge möchten wir ja auch gerne etwas tun“, so Ambrosy. Überlegungen, Beiträge zurückzuerstatten, habe man verwerfen müssen, weil sonst die Gemeinnützigkeit in Gefahr geraten würde.

Der letzte Woche zum Cheftrainer bei den Profis aufgerückte Dennis Shirvan, der aber auch die erste Amateurmannschaft der Kangaroos betreut und auch mit dem Förderkader arbeitet, kann verstehen, dass die Situation für viele Akteure derzeit frustrierend ist. „Ich habe viel Kontakt mit den Spielern der zweiten Regio. Sie halten sich fit, aber wir können halt nicht zusammen trainieren“, sagt er, räumt aber ein, dass die Situation für die Doppellizenzler und einige Akteure aus dem Förderkader ohne Frage besser ist als andernorts.

„Man mus sagen, dass es uns ja nicht ganz so hart trifft wie andere“, so Shirvan, der aber gleichzeitig feststellt: „Es ist richtig, dass in diesen Bereichen derzeit nicht gespielt wird.“ Stark betroffen sind aus seiner Sicht vor allem die Nachwuchsspieler. „Da fallen plötzlich drei Trainingseinheiten pro Woche weg. Die Kinder sind überhaupt nicht ausgelastet - kein Präsenzunterricht, keine Bewegung. Ich sehe das ja schon bei meinem kleinen Sohn, wie das ist, wenn der nicht in den Kindergarten geht.“

Enormer pädagogischerWert des Vereinssports

Dass in absehbarer Zeit in Sachen Basketball etwas laufen könnte, glaubt Dennis Shirvan nicht. „Vielleicht wird Training auf dem Freiplatz möglich sein“, spekuliert er und merkt an: „Die Frage bleibt, warum 30 Kinder in einer Schulklasse möglich sind, aber keine zehn Kinder in unserer riesigen Sporthalle?“ Shirvan betont noch einmal den pädagogischen Wert des Sports im Verein. „Es tut mir echt leid für die Kids, dass im Augenblick nichts geht“, machte er deutlich.

Allerdings wirkt der Trainer beim Blick in die Zukunft optimistischer als der Vorsitzende Rainer Ambrosy. „Ich glaube, dass es einen großen Nachholbedarf bei den Kindern und Jugendlichen in Sachen Bewegung geben wird. Ich erwarte einen Run auf die Trainingseinheiten.“