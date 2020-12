Es geht nur um die Feldsaison

Iserlohn. Hockeyspieler müssen die Hallenserie abschreiben und neu planen.

Die Hoffnung auf eine echte Hallensaison hatten die Hockeyspieler des TuS Iserlohn schon Anfang November begraben, aber damals durfte man zumindest noch über Training und gelegentliche Freundschaftsspiele nachdenken. Auch das ist jetzt wohl illusorisch.

„Im Erwachsenenbereich ist die Hallenserie komplett abgesagt worden, für die Jugendlichen noch nicht. Aber das wird sicher bald der Fall sein“, meint Hans-Jürgen Becker, Abteilungsleiter beim TuS. Dabei hatte sich der Verband viel Mühe gemacht und in Corona-Zeiten die Premiere einer kombinierten Hallen- und Feldsaison in den Wintermonaten geplant. Diese Arbeit war wohl vergeblich. In Iserlohn bereiten sich die Aktiven darauf vor, gleich auf dem Feld loszulegen, sobald die Politik das zulässt. „Nach dem ersten Lockdown haben wir Konzepte entwickelt, wie man den Betrieb wieder hochfahren kann. Die werden wir aus der Schublade holen“, kündigt Becker an.

Pole-Position für die Iserlohner Herrenmannschaft

Er kann sich vorstellen, dass es Ende Februar oder Anfang März mit dem Mannschaftstraining auf dem Hemberg-Kunstrasen weitergeht. In normalen Jahren beginnt die Feldsaison nach den Osterferien, und in der werden 2021 auf ungewöhnliche Weise Auf- und Absteiger ermittelt. Denn es handelt sich um die Spielzeit 2019/20/21. Deren Schlussakt ist eine so genannte Poolrunde bis Juni, in der für die in der 2. Verbandsliga die Tabelle anführenden Herren des TuS noch acht Spiel anstehen.

Die Gruppe hat sich auf fünf Teams reduziert, die sich noch einmal in Hin- und Rückspiel gegenüberstehen. Sollte sich diese Runde nicht realisieren lassen, können die Iserlohner ganz entspannt bleiben. Würde die Wertung nach aktuellem Tabellenstand vorgenommen werden müssen, wäre ihnen der Aufstieg nicht zu nehmen.

Viele offene Fragen gibt es auch beim Nachwuchs. Eigentlich müssen bis zum 10. Januar die Mannschaften für die Feldsaison gemeldet werden. „Das ist unmöglich, wir haben unsere Spielerinnen und Spieler seit Wochen nicht gesehen, und können einfach nicht planen“, betont Hans-Jürgen Becker. Beim Nachwuchs würden normalerweise die Turniere im Mai anlaufen und, unterbrochen durch die Sommerferien, im Herbst enden. Nicht nur beim TuS hofft man, dass sich das realisieren lässt.