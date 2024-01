Erstmals blau-weißer Jubel beim Iserlohner Hallenmasters

Iserlohn Bei der achten Auflage des Iserlohner U15-Hallenmasters lag in der Matthias-Grothe-Halle ein Premierensieger irgendwie in der Luft.

Als gegen 14 Uhr am Sonntagnachmittag die acht Viertelfinal-Teilnehmer feststanden, lag irgendwie ein Premieren-Sieg in der Luft. Schließlich waren da mit Rapid Wien und Bayer Leverkusen nur noch zwei Teams im Rennen, die sich den großen Siegerpokal in einer der ersten sieben Auflagen des Turniers bereits sichern konnten.

Fortuna Düsseldorf hadert im Viertelfinale mit Schiedsrichterentscheidungen

Im ersten Viertelfinale kam es zunächst zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf. Die Niedersachsen gingen schnell mit 1:0 in Führung, doch dann dominierte die nach Vor- und Zwischenrunde leicht favorisierte Fortuna. Die Landeshauptstädter drückten energisch auf den Ausgleich und hatten den Jubel gerade in der Schlussphase bereits mehrfach auf den Lippen. Allein in den letzten 60 Sekunden konnte der VfL-Keeper den Ball gleich zweimal von der Linie kratzen – zumindest nach Ansicht des Schiedsrichters gegen vehement protestierende Düsseldorfer. So brachten die Wölfe einen schmeichelhaften Erfolg am Ende über die Zeit und zogen als erstes Team ins Halbfinale ein.

Mehr zum Thema

Das zweite Viertelfinale war eine klare Angelegenheit. Der FC Schalke 04 ließ Hannover 96 keine Chance. Der quirlige Ehsan Rezaie sorgte mit seinem Hattrick bis zur achten Minute im Alleingang für die Entscheidung gegen überforderte Niedersachsen, die in der Schlussminute noch zwei weitere Knappen-Treffer hinnehmen mussten.

Ein Hallenmasters-Klassiker im Viertelfinale

Einen Hallenmasters-Klassiker bescherte die dritte Partie mit dem Duell Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Gleichzeitig war es aber in diesem Jahr zumindest für die Zuschauer das unattraktivste Viertelfinalspiel, da sich beide Mannschaften häufig in verbissenen Zweikampfaktionen an der Bande verzettelten, statt auf schöne Kombinationen zu setzen. Der HSV sorgte schnell mit drei Toren für klare Verhältnisse, den Leverkusener Anschlusstreffer in der neunten Minute beantworteten die Hanseaten postwendend zum 4:1-Endstand.

Deutlich ansehnlicher war da schon die letzte Viertelfinal-Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Rapid Wien. Die frühe Gladbacher Führung (2.) drehten die Österreicher, angefeuert von einem lautstarken „Fan-Block“ des SSV Kalthof in der Schlussphase noch zum umjubelten 2:1-Sieg und dem daraus resultierenden Halbfinaleinzug.

Hochemotionales Nordderby im Halbfinale

Im ersten Halbfinale bekamen die Zuschauer ein hochemotionales „Nord-Derby“ zwischen dem VfL Wolfsburg dem Hamburger SV zu sehen. HSV-Keeper James Stubbs brachte seine Farben mit einem fulminanten Distanzschuss in Führung. Den Wolfsburger Ausgleich beantwortete Hamburg im Gegenzug zur erneuten Führung (8.). Dann wurde es mehr als turbulent. In den letzten 60 Sekunden fielen noch vier Treffer, die Führung wechselte auf die Wolfsburger Seite, ehe dem HSV mit der Schlusssirene doch noch der glückliche Ausgleich gelang – Neunmeterschießen, wo sich Glücksgöttin Fortuna erneut auf die Hamburger Seite schlug.

Das zweite Halbfinale zwischen Schalke 04 und Rapid Wien war an Stimmung kaum noch zu überbieten. Allerdings sorgten die ein hohes Tempo spielenden Knappen schnell für klare Verhältnisse. Resat Topatan brachte die Blau-Weißen schnell mit 2:0 in Führung, Amir El-Abdouni sorgte für die Vorentscheidung. Wiens Anschlusstreffer per Neunmeter kam zu spät (10.).

FC Schalke 04 dominiert das Finale

Nachdem sich der VfL Wolfsburg durch ein klares 4:1 gegen ein kräftemäßig deutlich nachlassendes Rapid Wien Platz drei gesichert hatte, standen sich im großen Finale Schalke 04 und der Hamburger SV gegenüber. Aboubacar Bangoura brachte seine Mannschaft früh in Front (1.), Max Lennart erhöhte in der sechsten Minute auf 2:0. Als dann der HSV mit einem Neunmeter an S04-Keeper Kücük scheiterte, war der Wille des HSV endgültig gebrochen, die Knappen legten in der Schlussminute noch dreimal nach, sodass dem blau-weißen Jubel endgültig nichts mehr im Weg stand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe