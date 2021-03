Erste Schritte in der Bundesliga

Iserlohn. Ex-LTV-Nachwuchsspieler Paul Holzhacker darf in Minden bei den Profis mitmischen.

Vor einigen Wochen erlebte Paul Holzhacker seinen großen Tag. Im Spiel der Handball-Bundesliga zwischen GWD Minden und den Gästen aus Balingen wurde der 18-jährige Rechtsaußen in der Schlussphase eingewechselt und durfte runde drei Minuten sein Bundesligadebüt geben. Zwar ging die Partie 20:27 verloren, doch für den jungen Sportler bleibt es ein unvergessenes Erlebnis.

Als der gebürtige Hagener, der bis zu seinem 16. Lebensjahr in Dröschede wohnte und für den Letmather TV spielte, im Nachgang der Partie auf sein Handy schaute, ließen sich die unzähligen Nachrichten und Glückwünsche nur mit einiger Geduld beantworten. Viele seiner ehemaligen Weggefährten und natürlich seine Familie hatten seine Erstliga-Premiere am Fernseher verfolgt. Das hatte auch sein ehemaliger Trainer Artur Rath getan, mit dem er am Tag danach ausführlich telefonierte.

„Artur ist ein Toptrainer, zu dem ich immer ein gutes Verhältnis hatte“, lobt er seinen langjährigen Übungsleiter. Mit seinen Teamkameraden vom LTV holte sich die damalige C-Jugend unter der Regie von Rath 2017 die westdeutsche Meisterschaft. Im Sommer 2018, nach seinem ersten B-Jugend-Jahr in Letmathe verließ er ebenso wie Mannschaftskamerad Frederik Steppeler seinen Heimatverein in Richtung Minden, wo ihn der Bundesliga-Traditionsklub GW Dankersen unter seine Fittiche nahm.

„Der Zeitpunkt für den Wechsel nach der zehnten Klasse war gut, da konnte ich meine Abiturkurse nach meinen Wünschen zusammenstellen. Letztlich war es aber schon ein harter Schritt, der mich früh selbstständig gemacht hat“, hatte Paul Holzhacker nicht nur die sportliche Seite im Auge.

Nach dem Abitur Lehre beim Hauptsponsor begonnen

Heute hat er sein Reifezeugnis bereits in der Tasche und eine Lehre als Industriekaufmann bei einem Hauptsponsor der Mindener Handballer begonnen. Sportlich war er während seiner Schulzeit zunächst im Bundesliga-Nachwuchs sowie in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga aktiv. Mit Beginn des zweiten Lockdowns liefen diese Wettbewerbe aber nicht mehr, und so war es eine große Auszeichnung für ihn, dass er zu Jahresbeginn fest in den Trainingskader der ersten Mannschaften aufgenommen wurde.

„Unser Trainer Frank Carstens setzt wie kaum ein anderer in der Liga verstärkt auf Jugendspieler. Es ist einfach toll, mit den Profis trainieren zu dürfen“, zeigt sich Paul Holzhacker begeistert. Seither kann er von Topspielern wie Keeper Carsten Lichtlein, Juri Knorr oder Christian Zeitz viel lernen. „Minden ist da ein ideales Terrain, ein echter Ausbildungsverein“, ist er überzeugt und freut sich darüber, dass er einen ab Sommer gültigen Anschlussvertrag unterzeichnen konnte, der ihn auch mittelfristig an den Verein bindet.

„Mein Bundesliga-Einsatz soll kein einmaliges Erlebnis bleiben“, macht Paul Holzhacker deutlich. Bei aller Begeisterung über sein Debüt in der „stärksten Liga der Welt“ hätte er auch gerne gewusst, wie es ist, wenn man vor mehreren tausend Zuschauern agiert. „Es war ja gegen Balingen von der Atmosphäre eher wie ein Testspiel mit Kamera“, stellt er fest.

Schon mit vier Jahren hat er, beeinflusst durch seinen älteren Bruder Jan, im Handball-Kindergarten des Letmather TV bei Stefan Brunswicker begonnen. Später kamen zusätzliche Einheiten im heimischen „Handball-Keller“ dazu, bevor nach dem Titelgewinn gegen Gummersbach die Talentsucher der Bundesliga aufmerksam wurden.

Treffen mit Niclas Pieczkowski hat ihn inspiriert

Inspiriert hat ihn aber auch eine Begegnung mit Niclas Pieczkowski in seinem ersten Jahr in Minden, als der Ex-Europameister mit LTV-Wurzeln mit Leipzig dort spielte. „Zusammen mit Frederik Steppeler haben wir ihn gebeten, ein Foto mit uns zu machen. Das hat er gemacht und gesagt, dass er uns kennen würde“, erinnert sich Paul Holzhacker.

Aktuell trainiert er achtmal pro Woche, und dieses Pensum wird sich weiter erhöhen, wenn er ab Sommer auch bei den Vormittagseinheiten fest zum Kader zählt. Seinen Traum vom Bundesliga-Stammspieler will er weiterleben und möglichst bald umsetzen – vielleicht dann auch wieder vor Publikum. Eine zweite, ebenso unvergessene Premiere dürfte ihm also noch bevorstehen.