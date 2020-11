Ernüchterung gegen den Tabellenletzten

Iserlohn. Die U17 der Young Roosters holt am letzten Wochenende vor dem Lockdown nur einen Punkt und rutscht ab.

Am Wochenende vor dem Lockdown gab es für die U17 der Young Roosters nur einen Punkt in der Nord-Division der Eishockey-Bundesliga. Und damit ging dem heimischen Nachwuchs der Anschluss zur Spitze verloren.

Im Westduell bei der DEG lagen die Schützlinge von Sebastian Jones schon nach zwei Minuten hinten, aber auf die Verliererstraße gerieten sie erst durch die Gegentreffer gegen Ende des ersten und Anfang des zweiten Drittels. „Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie, die durch Kleinigkeiten entschieden wurde“, resümierte der Coach, der aber auch erkannte, dass seine Mannschaft nicht ihre beste Leistung abrief. „Ansonsten hätten wir etwas mitgenommen.“

Im Duell mit Weißwasserfehlt die nötige Intensität

Als durch Joshua Budzinskis 3:1 (31.) gerade wieder Hoffnung aufkam, schlugen die Gastgeber nur 57 Sekunden später mit dem vierten Treffer zurück. Der IEC antwortete noch einmal mit Alexander Lauers Tor, doch eine weitere Resultatsverbesserung gelang im Mittelabschnitt nicht mehr. Mit dem 5:2 (46.) war endgültig alles gelaufen, nachdem die Young Roosters zuvor das dritte Tor verpasst und sich eine Zeitstrafe eingehandelt hatten.

Am Sonntagmittag kamen gut 50 Besucher zum letzten Spiel vor dem Lockdown in die Eissporthalle am Seilersee, und sie sahen gegen Schlusslicht Weißwasser eine unplanmäßig ausgeglichene Partie. Denn eigentlich war ein sicherer Heimsieg gegen eine Mannschaft eingeplant, die am Tag zuvor in Köln mit 0:8 verloren hatte.

Zweimal legten die Gäste zunächst vor, doch die Antwort der Iserlohner ließ nicht lange auf sich warten. Sebastian Jones erkannte jedoch die Schwachpunkte. „Irgendwie hat die Spannung gefehlt. Da haben einige wohl geglaubt, gegen den Letzten den Sieg in der Tasche zu haben.“ Er sah, wie die Intensität nachließ, wie man immer verspielter agierte und die Konsequenz vor dem Tor vermissen ließ.

Carl Konzes 3:2 (30.) bedeutete dann die erste Führung in dieser Partie, aber Weißwasser drehte mit einem Doppelschlag binnen zwölf Sekunden den Spieß wieder um. Im Schlussabschnitt erwischten die Young Roosters den besseren Start, und als Lukas Jung (43.) die Führung zum 5:4 erzielte, schien der Bann endgültig gebrochen zu sein. Die Hausherren waren nun tonangebend, kamen auch zu mehr Abschlüssen, aber Weißwassers guter Keeper ließ sich nicht mehr bezwingen. Auf der Gegenseite war die Iserlohner Defensive anfällig, und so konnte der erneute Ausgleich nicht überraschen. Die Gäste besaßen sogar die Möglichkeit, die Partie in der regulären Spielzeit zu entscheiden, und das holten sie dann im Penaltyschießen nach, als nur Konze für die Hausherren traf.

Düsseldorfer EG - Iserlohner EC 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). IEC-Tore: 3:1 (30:32) Budzinski (Kronhardt), 4:2 (32:52) Lauer (Konze)- SM: 10 -6.

IEC - ES Weißwasser 5:6 (1:1, 2:3, 2:1) n.P. IEC-Tore: 1:1 (12:59) Schiling (Buzinski, Dolinenko), 2:2 (24:11) Konze (Budzinski, Kronhardt), 3:2 (29:45) Konze (Cimmerman, Metzler/5-4), 4:4 (40:52) Wagner (Cimmerman, Konze), 5:4 (42:32) Jung (Konze, Metzler/5-4). - SM: 2 - 8.

IEC: Brammen; Dickhäuser, Krebietke, Kleinschmidt, Jung, Konze, Steinhoff, Kristensson (nur Sa.), Kohberg (nur So.) - Schiling, Dolinenko, Cizas, Cimmerman, Lauer, Kronhardt, Budzinski, Honselmann, Metzler, Wagner.