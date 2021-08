Ernüchternder Saisonauftakt für die Iserlohn Titans

Iserlohn. Nach gutem Start lässt sich die Mannschaft von Rheine den Schneid abkaufen. Ärger über die Schiedsrichterleistung.

Noch lange nach Spielschluss konnte man am „Olymp“ kollektives Kopfschütteln und greifbaren Ärger über die verpatzte Premiere ausmachen. Die Titans hatten sich zum Start in die Landesligaserie einen Sieg gegen Rheine fest vorgenommen, doch ihren Ambitionen wurden sie nur im ersten Viertel gerecht.





American Football, Landesliga: Iserlohn Titans - Rheine Raptors 8:17 (8:7). „Ich sage besser nichts, denn ich bin noch total aufgewühlt“, lautete der erste Kommentar von Titans-Chef Christian Martello, dem die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben stand. Er war voller Zuversicht, dass die neue Mannschaft gleich in die Erfolgsspur einbiegen würde, aber nach gutem Beginn ließ sie sich von den routinierten Gästen den Schneid ankaufen.

Die Iserlohner zeigten im ersten Abschnitt einige vielversprechende Läufe, und sie verteidigten konsequent. Ein früher Touchdown, garniert mit einem Zwei-Punkte-Bonus, weil der Ball im Lauf erneut über die Linie gebracht wurde, bescherte den Titans die 8:0-Führung. Dementsprechend herrschte gute Stimmung unter den fast 300 Zuschauern am Hemberg-Südhang, die in Vertretung von Moderator Hanno Grundmann diesmal von Harold McMillan informiert und unterhalten wurden. Er ließ sich auch Zuschauerfragen zum Regelwerk bringen und konnte auf diese Weise in den Spielpausen immer wieder Wissenswertes vermitteln.

Auf dem Feld schwand die anfängliche Dominanz der Titans immer mehr. Rheine bekam Zugriff, startete viele konsequente Läufe durch die Mitte und war bis zur Pause durch einen Touchdown plus (getretenen) Zusatzpunkt beim 8:7 wieder dran. Dass das Spiel in der zweiten Hälfte grundlegend anders verlief, mussten sich die Hausherren nach Überzeugung von Chefcoach Mike Brown zum großen Teil selbst zuschreiben.

„Wir waren nach dem guten Start wohl zu selbstsicher und haben dann zu vorsichtig und verhalten agiert.“ Brown verwies auf ein zentrales Defizit seiner Mannschaft im Vergleich zu Rheine. „Bei uns haben die meisten Spieler weniger als ein Jahr Football-Erfahrung, Rheine spielt seit Jahren in dieser Liga.“ Man merkte es in vielen Situationen. „Wenn man zu lange überlegt und schaut, wird man vom Gegner zurückgedrängt. Und die Raptors haben das gut gemacht“, meinte der Coach. Dennoch musste dieses Spiel nicht verloren gehen, denn die Titans vergaben zwei, wenn nicht sogar drei sichere Touchdown-Chancen. Und sie haderten speziell in der zweiten Hälfte mit den Schiedsrichtern, die gegnerische Regelwidrigkeiten nicht ahndeten.

Mike Brown verweist auf mangelnde Erfahrung

„Mit der Leistung der Referees bin ich wirklich nicht zufrieden, aber Proteste haben noch nie etwas gebracht. Wir müssen uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren“, stellte Brown klar. Darin sieht er auch eine Kernaufgabe bis zum nächsten Spiel am 5. September in Herne. Sein Glaube an eine erfolgreiche Saison ist durch die Auftaktpleite nicht verloren gegangen, und Christian Martello pflichtet ihm bei. „Wer werden unsere Fehler analysieren und daran arbeiten, diese abzustellen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft zusammenhaben.“

