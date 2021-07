Discgolf war auch bei „Sport im Park“ in Hemer ausgesprochen beliebt.

Breitensport Ermutigende Premiere von „Sport im Park“ in Hemer

Hemer. Die Premiere von „Sport im Park“ in Hemer ist gelaufen. Die Verantwortlichen sehen Potenzial für eine Wiederauflage.

Die Premiere ist gelaufen, Zeit also für ein Fazit von zwei Wochen „Sport im Park“ in Hemer. Nur die erste Hälfte erlebte urlaubsbedingt Klaus-Peter Uhlmann, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, hautnah mit, und nach seinen Eindrücken kann man von einer „guten Grundresonanz“ sprechen. In der Rückblende wird der Standort zwischen Bücherei und Türmchenvilla als ideal angesehen - obwohl der ursprünglich gar nicht für diese Aktion vorgesehen war.

Doch im Friedenspark waren im Juli Bauarbeiten vorgesehen, so dass man sich frühzeitig nach einer Alternative umschaute. „Eigentlich war diese Freifläche der optimale Platz, denn mitten in der Stadt konnten wir viele Leute ansprechen. Es ist einfach von Vorteil, wenn man gesehen wird“, meinte Christian Ritter, der ebenso wie Annemarie Reinhard-Flamme als Mitglied des SSV-Vorstandes „Sport im Park“ über die gesamten zwei Wochen begleitete. Dass das leerstehende ehemalige Jugendzentrum zur Lagerung der Gerätschaften genutzt werden konnte, verkürzte die Wege beim Auf- und Abbau, und eine echte Störung gab es nur einmal. Am Tag des Hochwassers mussten alle Übungsangebote gestrichen werden, aber einen Tag später war die Rasenfläche schon wieder gut nutzbar.

Diese reichte völlig aus, um allen Teilnehmenden genügend Raum für ihre Betätigung zu garantieren. Wie bei der Iserlohner Ausgabe von „Sport im Park“ gab es eine sehr unterschiedliche Resonanz bei den 13 verschiedenen Programmen. Zumba und auch Discgolf liefen durchweg gut, woanders gab es auch schon einmal sehr wenig Interesse. Was das für die Zukunft bedeutet, will der Stadtsportverband mit den beteiligten Vereinen und deren Übungsleitern besprechen.

„Für das erste Mal war das in Ordnung, und man kann sich gewiss eine Neuauflage für 2022 vornehmen. Aber es ist Sache der Vereine, welche Übungsangebote sie machen wollen“, erläuterte Christian Ritter. Seine Organisation sei schließlich nur für den Rahmen zuständig. Aber auch die leiste hohen ehrenamtlichen Aufwand. „In Letmathe ist eine hauptamtliche Kraft vom KSB zuständig, in Hemer hatten wir alles allein zu stemmen. Dabei ist es doch der Kreissportbund“, ließ er Kritik anklingen.

Vereine entscheiden über die Inhalte des Programms

Für den Chef Günther Nülle liegt es auf der Hand, dass der Sportbund bei fünf Aktions-Standorten im Kreis nicht bei allen tätig werden kann und sich für eine entscheiden muss. „Alles andere wäre gar nicht zu leisten.“ Und er verwies auf die organisatorische Hilfestellung im Vorfeld, u. a. auch bei der Erstellung von Flyern und Plakaten. Er selbst machte sich ein Bild von den Gegebenheiten in Hemer und sprach von einem ermutigenden Auftakt an einem idealen Standort. „Dass die Übungsstunden sehr unterschiedlich frequentiert werden, kennt man aus anderen Städtern. Vielleicht muss man hier und da die Uhrzeit überdenken.“ Im September sollen alle Anbieter von „Sport im Park“ im Kreis zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen und über mögliche Veränderungen bei einer Neuauflage 2022 zu diskutieren. Denn dass dieses breitensportliche Programm ein fester Bestandteil der Ferienzeit bleiben soll, ist bei allen Beteiligten unstrittig.

