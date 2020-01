Iserlohn. An Cronenberg hat Iserlohn gute Erinnerungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ERGI beim Verfolger

Sieben Spiele hat Rollhockey-Bundesligist ERG Iserlohn noch bis zum Ende der Hauptrunde vor der Brust. Allmählich rücken also die Play-offs in Reichweite, als aktueller Vierter liegt die ERGI ganz gut im Rennen.

Damit das auch nach diesem Wochenende noch behauptet werden kann, ist eigentlich ein Sieg beim RSC Cronenberg nötig, der mit zwei Punkten Rückstand unmittelbar hinter dem Team von Alfredo Meier liegt. „Aber in Cronenberg hängen die Trauben hoch“, weiß Iserlohns erfahrener Trainer. Den Wuppertalern schiebt er wegen der hitzigen Atmosphäre in der Halle und aufgrund ihrer Qualität die Favoritenrolle zu.

Die kam allerdings im Hinspiel, das die ERGI mit 9:2 gewann, nicht zur Geltung. Vielmehr zeigten da die Iserlohner, was in ihnen steckt. Meier: „Wir sind ein unbequemer Gegner, der bis auf den Ausrutscher in Walsum eine sehr gute Saison spielt.“ Meier gibt für das erneute Aufeinandertreffen einen Punkt als Minimalziel aus und misst der Partie die Bedeutung eines „Sechs-Punkte-Spiels“ bei.

Personell sieht er seine Mannschaft gut aufgestellt. Alle sind fit und einsatzbereit und bis auf Lukas Kost sind auch alle beim Training gewesen. Der Torhüter hatte allerdings eine erstklassige Entschuldigung für seine Abwesenheit, denn er ist am Montag Vater einer Tochter geworden. „Ist doch logisch, dass wir ihm Zeit geben, sich um seine Familie zu kümmern“, sagt Meier.