ERG Iserlohn intensiviert die Basisarbeit

Iserlohn. Der Iserlohner Rollhockeyverein veranstaltet ein Schnuppertraining. Am Samstag sind Mädchen und Jungen zwischen vier und sieben Jahren eingeladen

Der ehemalige Rollhockey-Bundesligist ERG Iserlohn hat sich in diesem Jahr eine systematische Aufbauarbeit vorgenommen. Ein erster Schritt ist das Schnuppertraining für Mädchen und Jungen zwischen vier und sieben Jahren, das am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der kleinen Hemberghalle stattfindet.

„Wer Lust hat, einen temporeichen Mannschaftssport kennenzulernen, der auf klassischen Rollschuhen ausgeübt wird, ist herzlich eingeladen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ein engagiertes Team aus Trainern und Betreuern wird sich um die interessierten Kinder kümmern und ihnen das Rollhockeyspiel näherbringen. Übungen rund um das Rollschuhlaufen und eventuell auch schon Schläger- und Schusstechniken werden in den knapp drei Stunden Bestandteil der Veranstaltung sein. Aus versicherungstechnischen Gründen muss ein volljähriger Familienangehöriger mit anwesend sein.

Eine Lauflernschule soll ab März etabliert werden

Um sich mit Spaß der Sportart zu nähern, wird die Ausrüstung von der ERGI leihweise zur Verfügung gestellt. Wer Rollschuhe (ggf. auch Inliner) oder Schoner besitzt, kann diese mitbringen. Bequeme Sportkleidung gehört natürlich auch dazu. Das Ziel dieses Schnuppertrainings soll sein, Kinder für den Rollhockeysport zu begeistern, der in Iserlohn eine lange Tradition hat.

Einen entsprechenden Rahmen wird der U17-Spieltag bilden, der an diesem Tag in der großen Hemberghalle stattfinden wird. Hier besteht die Möglichkeit, Rollhockey unter Wettkampfbedingungen zu erleben. Im Rahmen der Veranstaltung sind die jeweiligen Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung zu beachten, der Eintritt ist frei.

Die ERGI will diesem Schnuppertraining weitere Veranstaltungen folgen lassen. Ziel ist es, kurzfristig eine Lauflernschule mit regelmäßigen Trainingsterminen aufzuziehen, die ab dem 5. März jeweils samstags ab 10 Uhr starten soll. Weitere Informationen gibt es unter www.erg-iserlohn.de

