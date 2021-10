Erfüllung des Hawaii-Traumes nur vertagt

Iserlohn. Der Iserlohner Sascha Siekmann hat sich auf die Triathlon-WM auf Hawaii gefreut, doch diese ist abgesagt worden.

In diesen Tagen würden eigentlich Vorfreude wie Anspannung stetig steigen. Denn eigentlich sollte für den Iserlohner Sascha Siekmann am Samstag der Startschuss beim Ironman auf Hawaii fallen, der legendären Triathlon-Weltmeisterschaft. Doch der Wettkampf ist vor einigen Wochen wegen diverser coronabedingter Einschränkungen abgesagt worden, so dass auch der 51-jährige Iserlohner umdisponieren muss.

Er trägt es mit Fassung. Schließlich hätte er auf Hawaii kein Neuland betreten, denn dort war er schon 1994 und 2001 am Start. „Ich hatte mir damals vorgenommen, noch ein drittes Mal die Qualifikation zu schaffen. Das hat geklappt, und dass ich jetzt ein Jahr länger auf den Wettkampf warten muss, ist nicht tragisch. Dann bin ich auch besser vorbereitet als jetzt.“

Über die Leichtathletik kam Sascha Siekmann zum Triathlon und damit zum ITT, arbeitete sich schnell an den Langdistanzwettbewerb (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, Marathonlauf) heran, so dass der Triathleten-Traum Hawaii relativ zügig Gestalt annahm. Schon 1993 gelang ihm auf Lanzarote erstmals die Qualifikation, doch das Studium zwang ihn damals zum Startverzicht. Ein Jahr später folgte der nächste Versuch, und die Hawaii-Premiere durfte gefeiert werden. „Aber die Zeit war nicht so toll, nur ganz knapp unter elf Stunden.“ Wenn es um die bis heute gültige persönliche Langdistanz-Bestzeit geht, dann spielt Hawaii ebenfalls eine Rolle. Denn 2001 absolvierte Siekmann die Qualifikation in Klagenfurt in starken 9:23 Stunden, so dass das zweite Hawaii-Kapitel aussichtsreich zu werden versprach.

Doch dann begannen die Komplikationen, weil er sich einen Bänderriss zugezogen hatte. Und bis zuletzt war ungewiss, ob der Wettkampf stattfinden würde, weil nach dem 11. September in den USA eine außergewöhnliche Sicherheitslage herrschte. Am Ende gab es grünes Licht, aber dann machten widrige Bedingungen den Teilnehmern zu schaffen. „Ausläufer eines Wirbelsturmes sind über Hawaii gezogen, das war schon extrem“, erinnert sich Siekmann. Nach 10:54 Stunden war er im Ziel – und faste umgehend den Entschluss, auf jeden Fall ein drittes Mal in Kona ins Rennen zu gehen. Dass bis zur Umsetzung über 20 Jahre vergehen würden, hatte er damals aber nicht geahnt.

Er gründete eine Familie und die berufliche Beanspruchung nahm stetig zu. Er wurde Geschäftsführer einer metallverarbeitenden Firma, später geschäftsführender Gesellschafter, eine weitere Firma wurde gekauft.

Weil er sich in der knapp bemessenen Freizeit auch Ehefrau Katrin und den Kindern Lily (17) und Theo (12) widmen wollte, war an Leistungssport nicht zu denken. „Ich bin oft morgens um fünf oder spät abends gelaufen, aber das langte nicht, um über Wettkämpfe nachdenken zu können.“ Zehn Jahre, bis 2019, ging das so.

„Dann bin ich sehr nachdenklich geworden durch schwere Krankheiten und sogar Todesfälle unter Geschäftspartnern, die alle zwischen 50 und 60 waren. Und ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt.“ Also beschloss er, der Tretmühle zu entkommen, seine beruflichen Aufgaben neu zu organisieren und sich mehr Freiraum zu schaffen. Heute genießt er ihn. „Ich habe mein Leben lang Sport getrieben und das wirklich vermisst.“

Strapaziöse Anreise zur Qualifikation in Finnland

Nun gibt es aber zwischen regelmäßiger Betätigung für die Gesundheit und einem Langdistanz-Triathlon eine beträchtliche Spanne. „Ich brauche Ziele, Wettkämpfe sind meine Triebfeder“, sagt Sascha Siekmann. „Ansonsten wäre es schwierig, sich zum Training aufzuraffen. Vor allem im Winter.“

Im letzten Jahr fühlte er sich schon gut genug in Form, um Wettkämpfe anzupeilen, aber diese Pläne durchkreuzte Corona. Doch wer sich so lange in Abstinenz geübt hat, neigt wohl nicht zu Ungeduld, so dass das Comeback eben verschoben wurde. Und der Gedanke an Hawaii war schnell wieder da. Zur Realisierung des großes Zieles hatte er sich allerdings einen Weg mit Hindernissen vorgenommen. Nun kann man das finnische Kuopio, wo der Qualifikationswettkampf stattfand, vom Sauerland auch auf direktem Wege ansteuern, doch Siekmann weilte zuvor am Gardasee und startete von dort aus. Mit dem Auto. Das bedeutete eine 3500 Kilometer lange Reise bis an die russische Grenze, und die Fahrt war keine ideale Wettkampfvorbereitung. Die Muskulatur protestierte und machte ihm vor allem beim Marathon zu schaffen. Den wollte er deutlich schneller als in 4:27 Stunden zurücklegen, aber es langte auch so: Mit 10:48:58 buchte er Mitte August das Hawaii-Ticket, und damals war noch alles auf einen Start am 9. Oktober ausgerichtet.

„Die Regenerationszeit wäre knapp gewesen, so dass mir die Verschiebung ganz gut passt“, meinte Siekmann. Ursprünglich war die auf Februar 2022 vorgesehen, jetzt wird es erneut der Oktober. Und die Weltmeisterschaft wird sogar separat ausgetragen, im Mai in St. George im US-Bundesstaat Utah. „Aber das interessiert mich nicht. Ich will unbedingt noch einmal nach Hawaii“, sagt der Iserlohner.

