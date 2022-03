Erfolgreiche Sportler stark machen

Sebastian Altfeld, in Letmathe praktizierender Sportpsychologe, hatte jüngst bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit vier Sportlern aus dem deutschen Team zusammengearbeitet.

Letmathe. Was den in Letmathe niedergelassenen Sportpsychologen Sebastian Altfeld antreibt.

27 Medaillen, darunter zwölf goldene, gewannen die deutschen Wintersportler bei den Olympischen Spielen in Peking. Das ist auf den ersten Blick ein Zeichen dafür, dass die Athleten ihre Sportart beherrschen – aber auch dafür, dass im mentalen Bereich ebenfalls ganz viel sehr gut funktioniert hat. Damit der Umgang mit Stress und Druck gut gelingen kann, wird mit Sportpsychologen zusammengearbeitet. Dazu gehört auch der aus Hagen stammende und in Letmathe arbeitende Sebastian Altfeld.

Vier deutsche Olympioniken nahmen seine Dienste in Anspruch. „In China war ich nicht – dafür bin ich dankbar“, fügte er schmunzelnd hinzu. „Ich wäre letztes Jahr in Japan gewesen, aber für die Winterspiele, die anders strukturiert sind, war ich gar nicht erst eingeplant. Ich stand über verschiedene Messengerdienste mit meinen Sportlern im Austausch, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger.“

Die Namen der Sportler bleiben sein Geheimnis

Um welche es sich handelte, verriet er natürlich nicht, er schwieg auch geheimnisvoll zu der Frage, ob denn Medaillengewinner darunter waren. „Wenn ich das sagen würde, könnte man Rückschlüsse ziehen. Nur soviel: es hat ganz gut geklappt“, sagt er in aller Bescheidenheit. „Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass jemand wegen mir Olympiasieger geworden ist. Ich bin ein Zahnrad. Manchmal ein größeres, oft aber auch nur ein ganz kleines. Aber zum Erfolg beigetragen zu haben, ist schon ein schönes Erlebnis.“

Nur nach Absprache spricht er über die Sportler, mit denen er arbeitet. Dazu gehörte in den vergangenen fünf Jahren die Karate-Nationalmannschaft, möglicherweise wird er in zwei Jahren auch mit den paralympischen Athleten zusammenarbeiten. Wesentlich offener spricht der 35-Jährige darüber, wie er es in die Kreise des Spitzensports geschafft hat. „Man braucht viel Glück, und davon hatte ich aus zwei Gründen unfassbar viel.“ Ein ganz großer Glücksfall war, dass es in der Sportpsychologie gerade einen Umbruch gab, als er 2016 fertig wurde. „Viele ältere Kollegen haben aufgehört. Neue Leute wurden gesucht, und ich hatte das Glück, in Lothar Linz einen Mentor gefunden zu haben, der mich gefördert und ein, zwei Dinge angeschoben hat. Dadurch habe ich positive Resonanz erhalten, und so hat sich die Sache immer weiterentwickelt.“

Noch so ein Glücksfall war das Thema seiner Promotionsarbeit: „Burnout bei hauptamtlichen Trainern.“ Altfeld erklärt den Hintergrund: „Ich hatte das Thema ungefähr zwei Wochen bevor Ralf Rangnick aus genau diesem Grund bei Schalke 04 als Trainer zurückgetreten ist eingereicht. Das war plötzlich ein Thema, das relevant und wichtig war. So bin ich an die Trainerakademie in Köln gekommen. Bis auf Fußball sind dort alle späteren Bundestrainer in verschiedenen olympischen Sportarten.“ Dort besetzt er inzwischen eine Dozentenstelle. Und durch Seminare und Workshops steigerte er sein Renommee weiter. Es war der eigentliche Türöffner zu seinem heutigen Dasein.

Aber auch Jürgen Klinsmann verdankt er viel. „Durch seine Zeit bei der Nationalmannschaft und bei Bayern München ist das Thema Sportpsychologie wahnsinnig präsent geworden. 1996, bei den olympischen Spielen in Atlanta waren zwar schon Sportpsychologen dabei, allerdings wirkten sie damals wie ein Fremdkörper. Erst seit vier, fünf Jahren erleben wir, dass es akzeptiert ist, dass ein Spitzensportler mit einem Sportpsychologen arbeitet. Das ist wie Training, es gehört einfach dazu.“

Die Fälle, in denen Sebastian Altfeld als Sportpsychologe ins Spiel kommt, sind vielfältig. „Ich helfe dabei, dass die Sportler abrufen können, dass sie also in der Lage sind, ihre Bestleistung zu bringen, wenn es drauf ankommt. In dieser Situation darf man nicht gehemmt sein, man muss sich sicher fühlen.“ Und weiter: „Nehmen wir mal an, dass die Zukunft auf dem Spiel steht, dass ein Schuss darüber entscheidet, wie sich dein Leben entwickelt – geht es in die eine oder andere Richtung: Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich sicher fühle? Relativ gering. Das ist ein Grund dafür, weshalb junge Menschen mit ihrer Sportart aufhören.“

Altfeld, der selbst aktiver Basketballer beim TSV 1860 Hagen war und heute dem Stab von Phoenix Hagen angehört, bringt ein Beispiel aus diesem Bereich: „Wenn man einen Basketballer fragt, wie viele Bälle er daneben werfen darf, dann fragt der irritiert: ,Was? Keinen.‘ Aber wie viele Sportler gibt es denn, die eine Wurfquote von hundert Prozent haben? Richtig, keine. Das kann ich also nicht als Maßstab nehmen.“ Altfeld ist außerdem gefragt, wenn Verletzungspausen überstanden werden müssen. Ein und aus geht er auch am Märkischen Gymnasium Iserlohn, wo er mit den Fünftklässlern an Umgangsformen arbeitet und mit den Abiturienten bei der Bewältigung des Prüfungsstresses arbeitet.

Praxis an der Bahnhofstraße wurde im Herbst 2019 eröffnet

Grundsätzlich könnten auch Amateursportler zu ihm kommen, allerdings beträgt die Wartezeit ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Das hat auch mit seinen zahlreichen Aufgaben zu tun. So betreut er die Sportler an den Olympiastützpunkten Essen, Wattenscheid und Winterberg. Mit dem Blick Richtung Ruhrgebiet trifft es sich ausgezeichnet, dass der Bahnhof Letmathe direkt gegenüber von seinen Praxisräumen liegt, die er im Herbst 2019 an der Bahnhofstraße bezogen hat. „Ich kann doch einem Sportler, der zu Olympia geht, nicht sagen, dass wir uns erst in einem halben Jahr sehen. Ich bekomme tatsächlich extrem viele Anfragen, bin deswegen aber auch extrem ausgebucht. Das ist schade.“