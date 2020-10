Entwicklung wichtiger als die Ergebnisse

Mit ihren U20- und U17-Teams nehmen die Young Roosters schon seit Ende September wieder am Spielbetrieb teil. Zuletzt sind auch die U15, die ebenfalls von U17-Coach Sebastian Polter trainiert wird, und Collin Danielsmeiers U13 in ihre A-Regionalligen gestartet. Die U15 verlor 1:6 in Köln und die U13, bei der Lasse Kopitz als Trainer einsprang, kehrte mit einer 3:10-Niederlage aus Krefeld heim. Von tiefer Niedergeschlagenheit kann angesichts der Ergebnisse dennoch keine Rede sein. Denn was wirklich mit dem Nachwuchs erreicht werden soll, lässt sich nicht von einer Tabelle ablesen.

„Es gibt bei uns keine anderen Ziele außer unsere Spieler zu entwickeln und besser zu machen“, stellt Danielsmeier klar. Überhaupt werde auf Ergebnisse und Tabellen zu viel Wert gelegt, das veranschaulicht der Rekordspieler der Roosters (559 DEL-Einsätze) an mehreren Beispielen: „Angenommen, wir verlieren ein Spiel deutlich, dann sagt das Ergebnis nichts darüber aus, dass ich vielleicht die vier besten Spieler an die U15 abgegeben habe und die offenen Kaderplätze mit Spielern aus der U11 besetzt habe.“ Was körperliche Robustheit ausmachen kann, zeigte sich laut Danielsmeier bei der Partie der U15 in Krefeld. „Verbandstrainer haben unserem Team im Vorfeld bestätigt, dass es zu den technisch besten Mannschaften gehört. Aber die Spieler sind sehr klein, während Krefelds Spieler dem Altjahrgang angehören und anderthalb Köpfe größer sind.“

Als Indikation für erfolgreiche Arbeit gelten für Danielsmeier zum Beispiel Berufungen in Auswahlmannschaften. „Aus den Jahrgängen 2006 bis 2008 haben es zuletzt fünf Spieler in den NRW-Kader geschafft. Diesen Schnitt wollen wir halten, daran soll angeknüpft werden.“ Den jungen Roosters sollen möglichst viele Freiheiten gewährt werden, ein risikoreiches Spiel ist ausdrücklich gewünscht. „Warum fallen denn in der NHL so viele verrückte Tore“, fragt Danielsmeier, um die Antwort gleich hinterher zu schieben: „Weil die Spieler sich etwas trauen.“ Ziel ist es, den Nachwuchs dahin zu bringen, dass sie mit 18, 19 oder 20 Jahren Kandidaten für das DEL-Team sind.

Kein Kirchturmdenken bei Nachwuchstrainern

„Und selbst dann sind es noch keine fertig ausgebildeten Spieler.“ Die Young Roosters beschreiten diesen Weg auch nicht alleine. Nach der Maxime, dass Entwicklung vor Ergebnissen steht, arbeiten die Nachwuchstrainer an anderen DEL-Standorten ebenfalls. „Im Sinne der Spielerentwicklung gibt es sogar einen Austausch zwischen den Trainern der verschiedenen Vereine.“

Schließlich liefert Danielsmeier noch ein Argument in eigener Sache: „Welche Vorstellung für die ferne Zukunft ist denn schöner? Dass ich mir zu Hause die Pokale angucke, die ich als Trainer einer U11 gewonnen habe, oder das Bewusstsein, Spieler ausgebildet zu haben, die es in die NHL geschafft haben?