Enttäuschung für Konstantinidis-Team

Eine bittere Niederlage kassierte die U18 vom Basketball-Nachwuchs der TuS Iserlohn Kangaroos im Topspiel gegen Bonn. Durchweg Erfolge gab es dagegen diesmal für die jüngeren Jahrgänge der Waldstädter.

U18-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos – Telekom Baskets Bonn 48:53 (4:23/10:35/31:39). „So etwas habe ich in 40 Jahren Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, staunte Paris Konstantindis auch nach dem Spiel noch über die erste Halbzeit. Ausgerechnet im Spitzenspiel fanden die Iserlohner offensiv keinen Rhythmus, trafen schlecht aus der Distanz und ließen reihenweise leichte Korbleger liegen. So erzielte die U18 nur zehn Punkte in den ersten 20 Minuten und lag zur Pause mit 25 Zählern in Rückstand. Konstantinidis appellierte in der Halbzeitansprache an die Ehre seiner Mannschaft, und diese nahm sich die Worte zu Herzen. Nach der Pause lief es deutlich besser und beim 46:46 (39.) glich man sogar aus. Nun leisteten sich die Gastgeber aber gleich zwei Fehler in Folge, die Bonn gnadenlos nutzte und durch zwei Schnellangriffe den Auswärtssieg besiegelte. „Bonn ist eine Top-Mannschaft, aber in Normalform hätten wir locker gewinnen können“, ärgerte sich Konstantinidis über die verpasste Chance, lobte aber den Kampfgeist seiner Mannschaft. Mit einem Erfolg im Pokalspiel in Bochum am Samstag will das Team nun zumindest noch für einen gelungenen Jahresabschluss sorgen.

Kangaroos: Marei (22), Kwast (7), Hesmert (2), M. Keienburg (5), Merta (6), Ribic (4), Dragoljevic (2).

U16-Regionalliga: Südwest Baskets Wuppertal - TuS Iserlohn Kangaroos 51:112 (11:33/28:57/40:81). Im letzten Spiel vor der Winterpause fuhr die U16 beim Tabellenschlusslicht noch einmal einen klaren Erfolg ein. Die Mannschaft von Milos Stankovic startete mit einem 13:0-Lauf (5.) in die Partie und ließ auch danach nie einen Zweifel am Sieger aufkommen. Über 33:11 setzte man sich zur Halbzeit schon auf über 30 Punkte ab und schraubte diesen Vorsprung auch nach der Pause kontinuierlich in die Höhe. So stand am Ende ein Erfolg mit satten 61 Punkten Vorsprung, was den neunten Sieg im zehnten Spiel bedeutete. Damit führt das Stankovic-Team gemeinsam mit den Telekom Baskets Bonn weiterhin die Regionalliga an.

Kangaroos: Metz (24), Robin Mingaz (11), Anastasopoulos (15), Kovacevic (8), Nowak (4), Lupascu (5), Pavljak (14), L. Trettin (13), Roland Mingaz (8), Maida (10), Breiden (0).

U14-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos – Dragons Rhöndorf 73:72 (20:14/47:36/60:50). „Eigentlich hatten wir die Partie im Griff, dann haben wir es unnötig spannend gemacht“, resümierte Trainer Martin Miethling nach dem hauchdünnen Sieg. Gegen die bis dato punktgleichen Rheinländer zeigte die U14 über lange Zeit eine konzentrierte Vorstellung und belohnte sich mit einer zweistelligen Halbzeitführung. Diese blieb auch nach der Pause lange bestehen, dann übernahm jedoch Rhöndorf das Kommando und eroberte mit einem 10:0-Lauf die Führung (68:70).

Hochdramatische letzteSpielminute bei der U14

Die letzte Minute wurde hochdramatisch: Duru verkürzte per Korbleger und besorgte dann an der Freiwurflinie die 73:72-Führung. Zwar ließ man weitere vier Freiwürfe zur Entscheidung liegen, eine gute Verteidigung sicherte den Kangaroos aber den Sieg. „Wir haben uns zwei kurze Auszeiten erlaubt, abgesehen davon aber eine gute, geschlossene Leistung gezeigt“, lobte Miethling nach dem zweiten Saisonsieg.

Kangaroos: J. Keienburg (0), Sellmann (2), Tesche (2), Tahrioui (0), Mundt (9), Duru (28), Mix (6), Can (6), Gebauer (9), Omazic (7), J. Trettin (4).

U14-Landesliga: TV Ibbenbüren – TuS Iserlohn Kangaroos 103:24 (33:2/ 54:9/68:15). Nach der guten Leistung in der Vorwoche hoffte Trainer Jörg Tschirley auch in Ibbenbüren auf einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft, wurde jedoch eines Besseren belehrt. Denn gegen die Pressverteidigung der Gastgeber fanden die Iserlohner kein Mittel und kamen so nur selten überhaupt zum Korbabschluss. Erst nach der Halbzeit trauten sich die Gäste mehr zu und verteidigten auch engagierter. Die deutliche Schlappe verhinderte dies jedoch nicht.

Kangaroos: Haefs (2), Esentürk (0), Neuhoff (4), Leps (0), Matos-Ventura (0), El-Chami (2), Jaguttis (2), Derksen (15), Rademacher (0).

U12-Regionalliga: Herner TC – TuS Iserlohn Kangaroos 45:101 (20:63). Das Spiel startete mit 30-minütiger Verspätung, die den Gästen jedoch nichts auszumachen schien. Denn hellwach ging man in die Partie und führte schnell mit 20:7. Dieser Vorsprung wurde in der Folge weiter ausgebaut und beim 38:13 (10.) war die Vorentscheidung gefallen. Zwar vergab das Team in der Folge viele gut herausgespielte Chancen, am deutlichen Erfolg änderte dies jedoch nichts. Hoffmann erzielte schließlich den umjubelten 100. Punkt und stellte den Endstand her. „Das war eine sehr gute und konzentrierte Leistung der gesamten Mannschaft“, sparte Coach Martin Miethling nach dem dritten Saisonsieg nicht an Lob.

Kangaroos: Schurad, Liu, Kabamba, Mix, Hoffmann, Spies, J. Trettin, Toennies, Tinghaus, Tinnefeld, Laurenz.

U10-Oberliga: TuS Iserlohn Kangaroos – Baskets Lüdenscheid 73:44 (27:22). Beide Teams starteten schläfrig, so dass es nach fünf Minuten nur 2:5 stand. Erst im dritten Achtel wurde es bei den Gastgebern etwas besser. Zur Halbzeit setzten sich die Gastgeber leicht ab. Nach der Pause steigerten sich die Kangaroos dann kollektiv, verteidigten bissiger und zeigten offensiv gutes Zusammenspiel. So stand nach zähem Start am Ende noch ein klarer Erfolg, der Trainer Miethling zufrieden stellte: „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Mannschaftsleistung gezeigt.“

Kangaroos: Scheidemann, Ersoy, Blaga, Idrees, Haraschuta, Suna, Gümüs, Duru.