Entsetzen über Vorgehensweise des DFB

Iserlohn. Die B-Juniorinnen-Bundesliga soll im Eiltempo beendet werden. Für den FCI sind die Bedingungen hart.

Die Umstände, unter denen der Deutsche Fußballbund ab Mitte April die B-Juniorinnen-Bundesligen fortsetzen möchte, sorgen beim FC Iserlohn auch drei Tage nach Bekanntgabe der ersten Pläne für heftiges Kopfschütteln. Ohne den organisierten Jecken zu nahe treten zu wollen, bezeichnete Trainer Simon Naujoks den DFB als „Karnevalsverein“.

Seine Begründung: „Die Klubs bekamen zwei Fragen gestellt: Erstens, ob sie mit dem auch für die Profis gültigen Hygienekonzept vorzeitig wieder den Spielbetrieb aufnehmen möchten. Das wurde mehrheitlich abgelehnt. Die zweite Frage war, ob die Saison sportlich zu Ende geführt werden soll. Hier waren 23 von 35 Vereine dafür. Jetzt ist es so, dass wir mit dem Konzept, das eigentlich abgelehnt wurde, doch vorzeitig weiterspielen.“

Naujoks betont zwar, grundsätzlich froh darüber zu sein, dass wieder gespielt werden soll. Doch die Vorbereitungszeit von gerade einmal vier Wochen nach vier Monaten Pause ist für ihn der nächste schlechte Scherz. „Ich muss doch erstmal wieder versuchen, die Spielerinnen an ihr maximales Leistungsniveau heranzuführen.“ Gewünscht hätte er sich die Hälfte der Zeit, die nicht für gemeinsames Training auf dem Fußballplatz genutzt werden konnte – also zwei Monate. Einsteigen würde er lieber heute als morgen, aber da die Stadt Iserlohn die Plätze für den Fußball noch geschlossen hält, ist das vorerst nicht möglich. Immerhin heißt es, dass sich der DFB bei den zuständigen Behörden für eine Ausnahmegenehmigung einsetzen möchte.

Der FCI wird also einen klassischen Kaltstart hinlegen, wenn er am Samstag, 17 April, beim FC Speyer sein erstes Meisterschaftsspiel seit dem Herbst-Lockdown bestreitet. „Wir wissen auch noch gar nicht, wie wir die Fahrt organisieren sollen“, erklärt Naujoks, denn die Bildung von Fahrgemeinschaften soll verboten sein. „Bekomme ich vor Ort überhaupt ein Hotel? Das ist die nächste große Frage.“ Am Spieltag in die Pfalz zu fahren, kommt für Naujoks nicht in Frage. „Das hatte Speyer am ersten Spieltag der vergangenen Saison so gehandhabt. Das Ergebnis war, dass die Spielerinnen sehr müde waren und bei uns 0:2 verloren haben.“ Im Hygienekonzept wird den Vereinen allerdings nahegelegt, auf Hotelübernachtungen zu verzichten.

Wenn wieder gespielt wird, muss auch gepunktet werden. Dazu haben die noch ohne einen Zähler am Tabellenende stehenden Iserlohnerinnen noch siebenmal die Gelegenheit – häufiger als jedes andere Team. Bislang konnten sie erst vier Spiele bestreiten, auch weil Corona-Verdachtsfälle keine Austragung von Begegnungen zuließen. Stand jetzt, müssen sechs Zäher auf das rettende Ufer aufgeholt werden. „Unmöglich ist das sicher nicht“, gibt sich Naujoks kämpferisch. „Von den noch zu spielenden sieben Partien bestreiten wir drei zuhause gegen Mannschaften, die auch unten stehen. Aussichtslos ist die Lage also nicht. Und wenn wir absteigen, sind wir wenigstens nicht mehr direkt dem DFB unterstellt.“

Hygienekonzept umfasst 50 Seiten mit strengen Regeln

Sollte es tatsächlich unter den zu erwartenden Umständen zur Fortsetzung des Spielbetriebs kommen, wartet eine Reihe strenget Regeln auf den FC Iserlohn. Die Heimspielstätte der U17 müsste in drei Zonen unterteilt werden, zu denen nur bestimmte Personen zutritt haben. In der Kabine dürfen sich die Spielerinnen nur für maximal 15 Minuten aufhalten, und überhaupt beschränken sich die Regeln nur auf das Stadion-Grundstück. Den Spielerinnen wird nahegelegt, auf nicht notwendige Kontakte zu verzichten. Das gilt auch für alle Personen, die mit der Spielerin dem selben Haushalt angehören.