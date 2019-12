Endergebnis trübt die vielen Lichtblicke

Zwei Powerplaytore, dazu ein Debütant, der nur 6:16 Minuten bis zu seinem ersten Treffer benötigte: Vieles lief am Dienstagabend bei den Iserlohn Roosters im Westderby gegen die Kölner Haie nach Plan. Dass die Gäste nach Spielschluss trotzdem jubelten, war letztendlich eine eine Frage der individuellen Klasse.





Iserlohn Roosters – Kölner Haie 3:4 (1:0, 1:1, 1:3). Am Vormittag war noch gar nicht klar, ob Stürmer Jamie MacQueen, den Manager Christian Hommel soeben den Schwenninger Wild Wings abgekauft hatte, spielberechtigt sein würde. Doch Hommels Bemühungen hatten sich gelohnt. Der Neuzugang aus Schwenningen durfte nicht nur auflaufen, er stellte sogar umgehend seinen Torriecher unter Beweis. 40 Sekunden lang spielten die Roosters in Überzahl, als der neue Kanadier einfach mal draufhielt und die Scheibe im Kölner Tor versenkte. Daran beteiligt war neben Ryan O’Connor mit Alexandre Grenier ein weiterer Stürmer, der erst im Laufe der Saison an den Seilersee wechselte.

Die Führung war die frühe Belohnung für ein überwiegend starkes erstes Drittel. Dass es den Roosters nicht gelang, ihre typischen Fehler anzustellen, blieb vorerst ohne Folgen. Denn nach fahrlässigen Scheibenverlusten wurde konsequent und unter Mithilfe der Stürmer verteidigt. Andy Jenike bekam zumeist nur Verlegenheitsschüsse auf sein Tor, und das obwohl die Haie nach dem Rückstand den Druck erhöhten und sogar für einige Minuten ein Powerplay aufzogen – wohlgemerkt bei Sechs gegen Sechs.

Kaum ertönte die Pausensirene, flogen die Teddybären aufs Eis. „Teddy Toss“ lautete das Stichwort, das viele Besucher beherzigten und ihre Stofftiere mitbrachten, die demnächst bedürftigen Kindern zugute kommen. Doch beim IEC hatte man vorgesorgt und viele junge Helfer gewinnen können, die die Tiere rasch einsammelten. Das zweite Drittel, in dem insgesamt mehr Feuer war, startete aber nur zeitlich wie geplant. Denn es waren die Kölner,, die mit viel Elan starteten, Chancen gab es phasenweise auf beiden Seiten im Minutentakt. Erst rettete Jenike gegen Jason Akeson, anschließend vergab Ryan O’Connor nur knapp und auch Kölns Kevin Gagné fand in Iserlohns Goalie seinen Meister. Das letzte Wort in dieser Phase des offenen Schlagabtauschs hatte Alexej Dmtriev, der freistehend zum Schuss kam, aber zu flach ansetzte.

Trotzdem – der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen. Mike Halmo war das herzlich egal. Er verwertete in der 32. Minute Michael Hoeffels Zuspiel und traf zum 2:0. Die Iserlohner Zuschauer trauten ihren Augen kaum. Wieder schlug ihr Team in Überzahl zu. Was in 26 Spielen und 45 Versuchen nur einmal gelang, klappte in Spiel 27 gleich zweimal. Noch während Hallensprecher Volker Halfmann die beteiligten Spieler feierte, traf Akeson zum Anschluss. Damit beendete der Kanadier seine 14 Spiele andauernde Torflaute.

Tiffels-Brüder drehen auf und erzielen Wirkungstreffer

Die größte Chance, noch vor der zweiten Drittelpause auszugleichen, wurde den Haien verwehrt. Was war passiert? MacQueen verlor in der Angriffszone die Scheibe an Dominik Tiffels, doch er reagierte vorbildlich und nahm die Verfolgung des Kölners auf. Kurz vor dem Tor störte MacQueen seinen Gegenspieler per Stockschlag, wie durch die Ansicht der Fernsehbilder deutlich wurde. Den Unparteiischen stand die Wiederholung nicht zur Verfügung – zum Glück für die Roosters, denn ein Penalty wäre fällig gewesen. Das 2:2 fiel schließlich mit etwas Verspätung. Tiffels jüngerer Bruder Frederik traf 48 Sekunden nach dem Start ins dritte Drittel. Das hätte für den IEC das Signal sein müssen, wieder konzentrierter zu Werke zu gehen, doch Köln drehte das Spiel komplett: Alexander Oblinger traf in der 45. Minute zum 2:3. Diesmal tat der Vorsprung jedoch den Gästen nicht gut. Nach einem Fehler von Gagné tankte sich Alex Grenier durch und traf nur anderthalb Minuten später zum 3:3. Alles schien wieder offen, doch ausgerechnet erneut ein Tiffels, diesmal Dominik, brachte die Rheinländer erneut in Führung. Zwar waren noch mehr als sechs Minuten zu spielen, aber den siebten Auswärtssieg ließen sich die Haie nicht mehr nehmen.