Elias Marei lässt Kangaroos jubeln

So etwas kann man sich nicht ausdenken! Als der 18-jährige Nachwuchsspieler Elias Marei vier Sekunden vor Schluss des Derbys gegen Schwelm den Siegkorb erzielte, brach es wenig später emotional aus den bislang erfolglosen Iserlohner Akteuren heraus. Mittendrin, statt nur dabei: Der Jüngste im Team, der in nur 1:17 Minuten Einsatzzeit vom Neben- zum Hauptdarsteller wurde.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - EN Baskets Schwelm 85:83 (19:22/43:40/68:58). Der so dringend herbeigesehnte erste Saisonsieg war Balsam auf die geschundene Kangaroos-Seele. Alte Tugenden wie Kampfgeist, mannschaftlich geschlossenes Auftreten und stark verbessertes Zusammenspiel gaben dem Team den Glauben an sich selbst wieder. Und am Ende war da noch diese unfassbare Marei-Geschichte, die aus der Not geboren wurde. Nachdem alle vier möglichen Akteure für die Position vier foulbedingt auf der Bank saßen, gab Iserlohns Coach Stephan Völkel dem Youngster, der zuvor erst drei Feldkörbe in mehr als einem Jahr in der zweiten Liga erzielt hatte, das vertrauen. Mehr noch: Er sollte den letzten Spielzug beenden.

Die Kangaroos steigerten sichvor allem als Mannschaft

Beinahe ungläubig war Marei aus der letzten Auszeit der Gastgeber 15 Sekunden vor Schluss auf das Feld zurückgekehrt und setzte die Vorgabe um. Für die Kangaroos war damit das Tal der Tränen durchschritten. Stück für Stück hatte sich die Mannschaft gesteigert, die gegen selbstbewusste, weil bislang ungeschlagene Gäste zunächst nur hinterherlief. Das 9:18 (7.) schien ein erster Meilenstein zum vierten Baskets-Derbysieg in Folge zu sein. 19:27 (12.) und 25:31 (14.) waren weitere Stationen.

Doch die Hausherren fingen sich im ersten Geisterspiel der Vereinsgeschichte. Ausgerechnet Neuzugang Faton Jetullahi sorgte mit einem Dreier zum 35:33 (17.) für die erste Iserlohner Führung. Vorne lag die Mannschaft auch zur Pause, doch irgendwie schien das Völkel-Team den eigenen Fähigkeiten noch nicht zu vertrauen.

Nach dem 48:46 (22.) erhöhten die Kangaroos die Schlagzahl. Vor allem Tanner Graham und der wieder stark Regie führende Toni Prostran punkteten jetzt hochprozentig und warfen einen 66:53-Vorsprung (28.) heraus. Schwelm kam allerdings noch etwas heran, Iserlohn ächzte derweil unter den ständigen Foulpfiffen, die im letzten Viertel dazu führten, dass zwischen der 35. und 39. Minute gleich vier lange Spieler das Feld verlassen mussten. Dass längst nicht alles ahndungswürdig war, während auf der Gegenseite große Freiheiten gewährt wurden, dürfte auch im Livestream zu erkennen gewesen sein.

Schwelms Scott riss dasGeschehen komplett an sich

In besonderem Maß profitierte Schwelms Alleinunterhalter Scott, der das Geschehen nach dem 75:62 (34.) in bereits vor elf Monaten an gleicher Stelle erlebter Manier an sich riss. Binnen vier Minuten kamen die Baskets auf 77:73 (38.) heran und schienen gegen arg dezimierte Kangaroos alle Vorteile in der Hand zu halten. Doch dann musste Zahariev ebenfalls gehen, der zuvor Prostran mit allen Mitteln bekämpft hatte, aber ein weiteres Double-Double des Spielmachers nicht verhindern konnte.

63 Sekunden vor Schluss kam Iserlohn durch zwei Prostran-Freiwürfe zum 83:79. Alexis verkürzte, und nach einem Fehlwurf von Jetullahi durfte Scott 15 Sekunden vor dem Ende erneut zweimal an die Linie. Diese Chancen ließ er sich nicht nehmen - 83:83. Doch dann kam mit Marei einer, den wohl niemand auf dem Zettel hatte. In der Auszeit noch hypernervös, fokussierte er sich auf seine entscheidende Aktion. Der noch folgende Notwurf von Scott verfehlte das Ziel deutlich.

„Das ist für eine jungen Spieler, der im Training Tag für Tag hart arbeitet, aber oftmals nicht zum Einsatz kommt, ein unglaublicher Moment. Elias Marei hat sich diesen einzigartigen Moment redlich verdient“, freute sich auch Stephan Völkel über diesen Coup.