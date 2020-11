Einzigartiges und sehr begehrtes Angebot

Ihmert. Junge Turner des TSV fahren mit dem Mountainbike durch die Wälder. Gelungenes Camp in Winterberg.

Der TSV Ihmert gehört mit seinen rund 600 Mitgliedern zu den großen Sportvereinen in Hemer. Mehrere Abteilungen sind unter dem Dach des weitgehend breitensportlich orientierten Klubs im knapp 4000 Einwohner zählenden „Dorfs an der Peripherie“ versammelt. Mit einem umfangreichen Angebot wartet vor allem die Turnabteilung auf, die für jede Altersgruppe passende Offerten vorweisen kann.

Abteilungsleiterin Tatjana Sturm-Schulte ist stolz auf dieses Angebot und mit ihren Mitstreiterinnen stets bemüht, neue Zielgruppen zu erschließen und den Mitgliedern, sowie denen, die es werden wollen, neue sportliche Angebote zu machen. Ein gutes Beispiel für diese Bemühungen sind die jungen Turner, die im Frühjahr coronabedingt keine Übungsstunden durchführen konnten. Um diese Akteure bei der Stange zu halten und obendrein die nicht so stark vertretene Altersklasse der Teenies anzulocken, reifte in dieser Zeit die Idee, mit einem Outdoor-Angebot wieder für Betrieb in der Gruppe zu sorgen und neue Anreize zu schaffen.

„Wir wollten gerade den Jugendlichen, die uns im Verein so ein wenig fehlen, etwas besonders cooles anbieten und kamen darauf, eine Mountainbikegruppe ins Leben zu rufen“, berichtet Tatjana Sturm-Schulte. Über Andrea Kühn und Marius Hülter habe man Kontakt zu Annika Jeschke bekommen, die kurz zuvor nach Ihmert gezogen war und glänzende Referenzen in dieser Sportart vorweisen konnte. Schnell trafen beide Seiten zusammen und stellten fest, dass es gut miteinander harmoniert, vor allem unter Wahrung der Abstandsregeln in Coronazeiten auch funktioniert und obendrein im Trend liegt.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz in Kesbern

Einmal in der Woche ist der Wanderparkplatz in Kesbern Ausgangspunkt für zwei Gruppen mit Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren, die mit ihren geländegängigen Rädern durch die Wälder radeln, sich dabei aber stets an die Regeln und Vorgaben des internationalen Verbandes halten.

Dieses Angebot ist mittlerweile so begehrt, dass sich auch zwei Gruppen mit jüngeren Kindern gebildet haben, die sich zumeist in der Nähe der Turnhalle „Im Winkel“ treffen. Insgesamt sind es mittlerweile 35 Kinder und Jugendliche, die dazu gehören. Dank Unterstützung der Eltern und weiterer Helfer kann das Training durchgeführt werden. Auch die Stadt Hemer ist inzwischen als Kooperationspartner mit im Boot. Seither ist auch die Nutzung des Dirtparks in Deilinghofen möglich. Dorthin gelangt man aber wiederum nur mit Unterstützung der Eltern.

Unter der Leitung von Annika Jeschke gab es auch schon ein mehrtägiges Camp mit 20 Kindern in Winterberg, wo man ideale Bedingungen vorfand. „Für die Kids war das ein einmaliges Erlebnis“, zeigte sich auch Jeschke begeistert, die früher selbst Downhill-Rennen gefahren und nach eigenen Angaben mit dem Bike-Virus infiziert ist. Die selbstständige Immobilienmaklerin ist schon lange in der Fahrradbranche unterwegs und hat offenbar beim TSV Ihmert den richtigen Nerv getroffen.

Mehr Mountainbike-Trails wären wünschenswert

„Wir haben Spaß daran, etwas für das Dorf zu machen“, sagt Annika Jeschke. Sie erwähnt auch, dass ein Mountainbike-Training im Normalfall mit einer Tagespauschale von 80 bis 120 Euro verbunden ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Kinder ein außergewöhnliches Angebot beim TSV Ihmert erhalten.

Doch Jeschke hat weitere Ideen. So möchte sie beispielsweise gerne Workshops für Frauen anbieten und wünscht sich, dass in den heimischen Wäldern mehr Mountainbike-Strecken nach dem Vorbild der Eisenwald-Trails in Iserlohn, wo sie mit ihren Gruppe auch schon gefahren ist, ausgewiesen werden.

Derzeit muss das gerade stark im Aufwind befindliche Angebot allerdings coronabedingt ruhen. Das ist besonders schade, weil die jungen Mountainbiker stets mit großem Elan bei der Sache gewesen sind. Bei den Verantwortlichen des TSV Ihmert will man die Pause jedoch dazu nutzen, sobald es weiter gehen kann, noch besser aufgestellt durchzustarten und vielleicht noch den einen oder anderen Kurs mehr ins Programm zu nehmen.