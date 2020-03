Rollhockey-Bundesligist ERG Iserlohn hat sich im Rennen um den vierten Play-off-Platz wieder zurückgemeldet. Nach der schmerzhaften Heimniederlage gegen Walsum kämpfte das Team von Trainer Alfredo Meier den Tabellenzweiten TuS Düsseldorf-Nord mit 4:1 nieder und könnte mit einem Sieg im letzten Hauptrunden-Heimspiel gegen Recklinghausen den Grundstein für die Teilnahme an der Finalrunde legen.





Rollhockey-Bundesliga: ERG Iserlohn - TuS Düsseldorf-Nord 4:1 (2:1). Noch in der letzten Saison hatten die Rheinländer in der Hemberghalle in der Verlängerung den längeren Atem und hielten die Hausherren auf Distanz. Nun drehte die ERGI im Nachholspiel am Donnerstag den Spieß um. Der eindrucksvollen Vorstellung gegen den Tabellenzweiten wohnten jedoch nur wenige Zuschauer bei.

Nach der Pause steht das Spiel auf des Messers Schneide

Bejubelte die ERGI damals noch einen Blitzstart, so ließ der erste Treffer trotz guter Chancen auf beiden Seiten fast eine Viertelstunde auf sich warten. Die Gäste, die zuvor bei Abdallas Volleyschuss (11.) zu früh jubelten, gerieten ins Hintertreffen. Mit einem wuchtigen Distanzschuss überwand Pereira Keeper J. Kutscha. Die Freude währte nicht lange, denn Pink nutzte einen Banden-Abpraller zum 1:1 (16.). Da war der ausgezeichnete ERGI-Keeper Patrick Heise machtlos.

In der Folgezeit überzeugte die ERGI mit konsequentem Störfeuer gegen die von Abdalla angetriebenen Rheinländer. Den Pausenvorsprung markierte Nils Hilbertz. Mit einem sehenswerten Bauerntrick überlistete er J. Kutscha (24.). Im zweiten Abschnitt stand die Partie auf des Messers Schneide. Die Rheinländer drängten vehement auf den Ausgleich, derweil die ERGI nach zuverlässiger Abwehrarbeit ihr Heil in Kontern suchte. Mit dem zehnten Teamfoul des TuS bot sich der ERGI die Chance auf das 3:1, aber Kai Milewski konnte den Direkten auch im zweiten Versuch nicht versenken (33.).

Für das schönste Tor des Abends gab es viel Beifall. Nach Doppelpass mit Hilbertz hämmerte Milewski die Kugel in die Maschen. Damit hatte die ERGI, die tadellos und mit Hingabe den Vorsprung verteidigte, ihrem Gegner endgültig den Zahn gezogen. Den krönenden Abschluss besorgte Pereira, der einen an Marco Aleixo verschuldeten Penalty sicher verwandelte.

„Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie hat den vorgegebenen Weg konsequent eingehalten. Wir haben in der Abwehr schnell zugestellt und viel abgeblockt. Bei einem erneuten Ausgleich hätte das Spiel allerdings kippen können“, resümierte Trainer Alfredo Meier.

ERGI: Heise (Silva); Milewski, Pereira, Hilbertz, Henke, Hegner, Aleixo.

Tore: 1:0 (14.) Pereira, 1:1 (16.) Pink, 2:1 (24.) Hilbertz, 3:1 (41.) Milewski, 4:1 (45., Penalty) Pereira. – Blaue Karte: Beckmann (TuS) – Teamfouls: 7-13.