Eine Frage der Qualität

Nach solchen Spielen liefert die Aufarbeitung der Niederlage nicht viel Stoff für Diskussionen. Mit 78:97 verloren die Iserlohn Kangaroos ihr ProB-Duell gegen die RheinStars Köln, und eine echte Chance besaßen sie nicht.

„Man merkt einfach, dass die Kölner schon seit zwei Jahren zusammenspielen. Die harmonieren gut, sind sehr athletisch und haben ausgezeichnete Einzelspieler“, resümierte Iserlohns Coach Stephan Völkel. Für ihn hat sich am Samstag die größere Qualität durchgesetzt, und dass der Aufsteiger davon mehr besitzt als seine Mannschaft, war ihm klar. „Die haben in der letzten Saison die Regionalliga West beherrscht, und das ist die stärkste in ganz Deutschland.“

Vor der Partie hatte er hohe Intensität über 40 Minuten verlangt, doch die brachten nur die Gäste konstant ein. „Ohne das Publikum im Rücken ist es nicht leicht, noch einmal zuzulegen und einen überlegenen Gegner ins Wanken zu bringen“, meinte Geschäftsführer Michael Dahmen. Für ihn ist der Lernprozess der Mannschaft in dieser Hinsicht noch nicht abgeschlossen, was ihn nicht überrascht.

Schnelltests werden in dieser Woche verpflichtend

Aktuell ist man in Iserlohn froh, die komplette Mannschaft voll einsatzfähig zu haben, doch die Verantwortlichen stellen sich auf regelmäßige Planänderungen ein. In dieser Woche werden die Corona-Schnelltests für alle Teams vor den Spielen verpflichtend. Am Wochenende unterzogen sich die Kangaroos freiwillig einem solchen, die Kölner hingegen sahen davon ab.

„Man darf gespannt sein, wie viele Spielausfälle es durch die vermehrten Tests geben wird“, meint Stephan Völkel. Er stellt sich darauf ein, dass auch seine Mannschaft gelegentlich aus dem Rhythmus gebracht wird. „Und dann wird es wichtig sein, wie schnell man den wiederfindet.“ Für den Kangaroos-Coach ist aber ein anderes Problem weitaus gravierender. „Dass einzelne Spieler oder ganze Mannschaften in Quarantäne müssen, ist die eine Sache. Aber wie geht man mit einem infizierten Spieler um, und wie hoch ist das Risiko, wenn er sich früh wieder intensiv belastet?“ Solche Fragen beschäftigen ihn, obwohl aktuell schon wieder der Fokus auf die nächste Auswärtshürde gerichtet ist. Am Samstag geht es zu den Itzehoe Eagles.

Bereits heute steht in der Pro B Nord ein Nachholspiel auf dem Programm. Die EN Baskets Schwelm treten beim ETV Hamburg an, nachdem sie am Samstag mit dem 90:76 gegen Stahnsdorf ihre Negativserie beendeten. Bester Werfer war im übrigen der Ex-Iserlohner Nikita Khartchenkov, der 21 Punkte verbuchte.