Ein Jahrhundert im Zeichen des Iserlohner Kegelns

Iserlohn Die 1924 gegründete Keglervereinigung Iserlohn blickt im Jubiläumsjahr auf ein Jahrhundert wechselvoller Vereinsgeschichte zurück.

Sportkegeln – kein alltäglicher Sport. Aber in Iserlohn einer mit langer Tradition. Am 24. August 1924 entschlossen sich acht Hobbyclubs aus Iserlohn, ihre bisher rein gesellige Freizeitbeschäftigung zukünftig sportlich anzugehen und gründeten die Keglervereinigung Iserlohn e.V. (KVI). Die Gründungsclubs hatten für uns heute amüsant klingenden Namen wie „Zack“, „Dennoch Eckholz“ oder „Strack der düör“. Der älteste dieser Hobbyclubs datiert sogar aus dem Jahr 1890.

1935 wurde bereits Deutsche Meisterschaft gefeiert

Schnell etablierte man sich aber sportlich und wurde erfolgreicher, schon 1935 gelang die Deutsche Meisterschaft. Dann kam der Zweite Weltkrieg, dem, neben vielen anderen Gebäuden, auch die Kegelbahnen zum Opfer fielen. Doch schon 1949 ermöglichten erneuerte Kegelbahnen in den Hotels „Scholz“ und „Binz“ wieder Kegelsport in der Waldstadt.

Erinnerungen an diverse Meisterschaften in den 1950er Jahren. Foto: Ingo Rittgerodt / IKZ Christoph Schulte

1949 feierte die KVI auch ihr 25-jähriges Bestehen und durfte aus diesem Anlass die Landesmeisterschaften ausrichten, eine große Ehre, da sich oft viele Vereine um eine solche Ausrichtung stritten. In den 1950er Jahren dominierte der Club „Neuntöter“ das sportliche Geschehen der KVI und holte Westdeutsche Meisterschaften und 1958 sogar die Deutsche Vizemeisterschaft in die Waldstadt. In den 1960ern freute man sich über neue, moderne Kegelbahnen, denn sowohl in der Gaststätte „Feldwebel“ als auch auf der Alexanderhöhe wurden neue Vier-Bahnen-Anlagen gebaut.

1972 Umzug auf moderne Acht-Bahnen-Anlage auf der Alexanderöhe

Dies sorgte für einen Boom bei den Sportkeglern, neue reine Sportkegelclubs bildeten sich. Doch die Freude über die vier Bahnen auf der Alexanderhöhe währte nicht allzu lange, da diese 1971 bei einem Brand zerstört wurden. Doch mit großem Engagement der Kegler, insbesondere des damaligen Vorsitzenden Reinhard Doerper, und durch Hilfe des IBSV wurde 1972 eine supermoderne Acht-Bahnen-Anlage auf der Alexanderhöhe errichtet, die Umkleiden, ein Geschäftszimmer und eine freistehende Halle, in der keine Pfeiler die Sicht nahmen, bot. Bis heute eine absolute Seltenheit.

Mehr Interessantes aus dem Lokalsport

Auch hier konnte Iserlohn beim Verband punkten und richtete Großereignisse wie die Gaumeisterschaft oder sogar internationale Länderkämpfe aus. 189 Aktive konnte die KVI dort zu ihren Hochzeiten zählen. 1974 wurde das halbe Jahrhundert KVI mit einem Tanz in den Mai gefeiert. Der Sportkegelclub „Alte Freunde“ spielte in der Landesliga und Rudi Frenz wurde Deutscher Meister seiner Altersklasse.

In den 1980er Jahren kam es zur großen Trennung

In den 1980ern gab es dann eine große Trennung. Die beiden Kandidaten für den Vorsitz der KVI konnten sich nicht über die Frage einer größeren Zentralisierung der eigenständigen Clubs hin zu einer Einheit einigen, sodass sich einige der KVI-Kegler vom Verein trennten und als Abteilung unter das Dach des Großvereins TuS Iserlohn schlüpften. Die übrig gebliebene KVI kegelte aber mit acht Clubs und 14 Mannschaften weiter, jedoch fehlten die Spitzenleistungen nach dieser Trennung.

In den 1990ern wurde der allgemeine Trend des schrumpfenden Kegelsports sichtbar, und unter dem Dach der KVI gab es nur noch die Clubs „Alte Tradition“ und „Rot Weiß“, die aber trotzdem Erfolge wie Teilnahmen an der Westdeutschen Meisterschaft und das Erreichen der Gauliga feiern konnten. Als besonders herausragende Kegler sind hier stellvertretend Hermann Niebecker und Horst Heyerhoff zu nennen.

Freddy Klahold rettete historische Gründungsfahne aus dem Abfallcontainer

1999 konnte dann 75 Jahre KVI gefeiert werden, und zwar mit einem großen Fest in der Gaststätte „Zum Weingarten“. Auch der damalige Vorsitzende des PSV Iserlohn, Abteilung Sportkegeln, und damals auch Präsident des Weltverbandes der Sportkegler, Freddy Klahold, konnte als Gast der Feier die historische Gründungsfahne der Keglervereinigung als Gastgeschenk präsentieren, die er Jahre zuvor vor dem Abfallcontainer gerettet hatte.

In den Zweitausendern fusionierten die Klubs „Alte Tradition“ und „Rot Weiß“ und so gab es nur noch die KVI. Geeint in den Kräften wollte man den Aufstieg in die Gauliga schaffen, wurde aber zwischen 2004 und 2008 kurioserweise viermal hintereinander Zweiter in der Bezirksliga und verpasste dieses Ziel. 2010 fusionierte man mit den Sportkegelfreunden der SG Heidebad, sodass man drei Mannschaften stellen konnte. Die dritte Mannschaft kegelte aber nicht auf der Alexanderhöhe, sondern auf den zwei Kegelbahnen des Restaurants Heidebad. Das sollte sich als Glücksfall erweisen, denn ein großer Schock ging durch die KVI, als im Jahr 2018 unerwartet mitten in der Saison die Kegelbahnen der Alexanderhöhe geschlossen wurden und man vor einem Bauzaun die Kegelbahnen von außen betrachten musste. Lediglich einige Erinnerungen und Technik konnte man aus dem einsturzgefährdeten Gebäude retten.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Dank guter Zusammenarbeit mit dem damaligen Wirt konnte man aber unkompliziert die Saison auf den zwei Kegelbahnen im Restaurant Heidebad beenden. Da die Kegler der KVI sich sehr wohl im Heidebad fühlten, beschloss man, nicht auf die Vier-Bahnen-Anlage in den ehemaligen „Feldwebel“ zu wechseln, die für die Bundesligakegler des Fusionsclubs „Ninepin Iserlohn“ errichtet wurden, sondern weiter im Heidebad zu bleiben. Ein Jahr zuvor, im Jahr 2017, hatte man sich mit den Keglern des ESV Hagen verstärkt.

Die Oberliga-Aufstiegsmannschaft der KVI in der Saison 2022/23 mit (v. li.) Ingo Prodehl, Frank Blache, Paul Zuburek und Karl-Heinz Weigelt. Foto: Ingo Rittgerodt / IKZ Christoph Schulte

Nun, im aktuellen Jubiläumsjahr 2024, spielen zwei Mannschaften für die KVI, die allerdings in der Jubiläumssaison einen schweren Stand haben. Der Westdeutsche Kegelverband strukturiert seine Ligen neu, sodass aus vier Oberligen zwei wurden. Diese sehr stark besetzte Oberliga ist für die KVI-Erste eine Nummer zu groß. Aber trotzdem blickt man optimistisch in die Zukunft. Die Kegelbahnen werden mit Unterstützung des Schwimmvereins I95 und dem neuen Wirt Paris Fragkoulidis auf einem guten technischen Stand gehalten. Nach der Auflösung von Ninepin Iserlohn ist die KVI nun auch wieder der einzige Sportkegelverein in Iserlohn, was man sich auf diese Art natürlich nicht gewünscht hat.

„Wenn sich jemand nun dazu bewogen fühlen sollte, es selbst einmal mit den 120 Kugeln zu versuchen, die man pro Durchgang beim Sportkegeln wirft, ist er jederzeit herzlich willkommen“, so Ingo Rittgerodt, Sportwart der KVI. „Die Trainingszeiten sind montags 16 bis 20 Uhr und samstags 11 bis 15 Uhr. Also einfach mal vorbeikommen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe