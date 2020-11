Ein Hilfspaket der ganz besonderen Art

Iserlohn. Paul Nowak und Michael Topp initiieren eine Aktion zur Unterstützung der Young Roosters.

Der in finanziellen Nöten befindliche Eishockey-Nachwuchs der Young Roosters erhält weitere Unterstützung. Seit Wochenbeginn verkauft Lebensmittelkaufmann Paul Nowak am „Marktkauf“-Standort an der Iserlohner Osemundstraße zum Preis von fünf Euro ein Fanpaket, das aus einer Flasche Krombacher Pilsener in der Nostalgieflasche im blau-weißen Flaschenträger und dem Buch „EisZeit ... 50 Jahre Eishockey im Sauerland“ besteht. Etwa 1000 Einheiten sind vorhanden.

Die Bücher stellt Autor Michael Topp, langjähriger Sportredakteur der Heimatzeitung, zur Verfügung. Er war es auch, der auf Nowak zuging, um sie zugunsten der Eishockey-Jugend zu verkaufen. Der Erlös kommt zu hundert Prozent den Young Roosters zugute. „Selbst wenn die Situation nicht so ernst wäre, sind Aktionen dieser Art immer hilfreich“, begründet Topp, der darauf hinweist, dass sein Standardwerk nicht mehr druckfrisch ist. Stand der statistischen Angaben im Buch ist März 2009. „Trotzdem hoffen wir, dass wir einen kleinen Beitrag zur Rettung leisten können.“ Nowak sieht in dem Paket nicht nur „eine ideale Unterstützung der Young Roosters in schwierigen Zeiten“ sondern auch ein „ideales Weihnachtsgeschenk“.

Das Thermometer zeigt eine erfreuliche Tendenz

Die Young Roosters selbst starteten vor etwa drei Wochen einen Spendenaufruf, der bereits fruchtet. „Es kommt einiges rein“, teilt der Sportliche Leiter Klaus Schröder mit und verweist auf eine Art Thermometer, das auf der Startseite des Internetauftritts der Young Roosters abgebildet ist und in Prozent anzeigt, wie viel Geld von der benötigten Summe bereits eingenommen worden ist. Am Dienstag waren immerhin schon 39 Prozent erreicht. „Sogar aus Schweden ist eine Spende bei uns eingegangen“, freut sich Schröder.