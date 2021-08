Ein Highlight in der Vorbereitung der Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Die heimischen Basketballer treffen im Benefizspiel auf Kooperationspartner Phoenix Hagen.

Dennis Shirvan, der Coach der Pro-B-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, redet gleich Klartext. „Das war noch nie ein gewöhnliches Testspiel, und das wird diesmal erst recht nicht der Fall sein“, spricht er die Partie gegen den Kooperationspartner Phoenix Hagen an. In der Vorbereitung hat dieses Duell mit dem Pro-A-Team eine lange Tradition, doch zum sportlichen Aspekt gesellt sich diesmal auch der soziale. Denn der Samstagabend in der Matthias-Grothe-Halle steht ganz im Zeichen des Benefizgedankens, weil der Ticketerlös den Hochwasseropfern in Iserlohn und Hagen zu Gute kommen soll.

Für die Iserlohner Korbjäger liegt der große Reiz dieser Partie auch darin, dass erstmals seit der Anfangsphase der letzten Saison wieder Zuschauer in der Halle zugelassen sind. Mit rund 500 wird kalkuliert. „Für unsere Fans ist es schon etwas anderes, die Jungs live zu sehen statt im Stream. Und bei meinen Spieler bin ich sicher, dass sie einige Prozent mehr herauskitzeln werden, wenn endlich Stimmung in der Halle ist“, stellt Shirvan klar.

Den Gegner sieht der Kangaroos-Coach auf einem ähnlichen Level wie den letzten Gast, den VfL Bochum, dem man mit 63:80 unterlag. Diese Partie wurde genau analysiert, und die erkannten Schwächen wie bei den Defensivrebounds oder in der Abstimmung der Verteidigung wurden zu wichtigen Themen in der zurückliegenden Trainingswoche. Die verlief ganz nach Plan, so dass der Chefcoach von seinem Team durchaus einen weiteren Schritt nach vorn erwartet.

Drei Ausfälle bei Iserlohn, und Hagen kommt ohne Keßen

Die Hagener, die am Sonntag bereits den nächsten Test in Düsseldorf bestreiten, haben zur neuen Pro-A-Serie ihre Importspieler ausgetauscht, und am Hemberg wird ein Spieler fehlen, den die Iserlohner gern wiedergesehen hätten: Marcel Keßen hat sich im letzten Test eine Knöchelverletzung zugezogen. Komplett sind aber auch die Kangaroos nicht. Elias Marei und Tidjan Keita weilen weiterhin bei ihren Nationalmannschaften, und der Ex-Hagener Emil Loch legt wegen einer Schleimbeutelentzündung im Arm eine Pause ein.

Kangaroos - Phoenix Hagen

Sa., 19.30 Uhr; M.-Grothe-Halle

Kangaroos: Francisco, Prostran, R. Dahmen, Hübner, Möller, Pavljak, J. Dahmen, Buss, Dizdar, Trettin, Schneider.

Informationen zum Ticketing unter www.iserlohn-kangaroos.de

