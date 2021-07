Szenen wie diese bleiben von den Wasserball-Länderspielen im Heidebad in Erinnerung. Eine halbe Ewigkeit muss es bis zum nächsten Gastspiel des DSV-Tams nicht zwingend dauern.

Wasserball Ein gern gesehener Gast in Iserlohn

Iserlohn. Sowohl der Schwimmverein I95, als auch der DSV bekunden ihr Interesse an einer Wiederholung des Gastspiels der Wasserball-Nationalmannschaft.

Wasserball-Länderspiele im Heidebad – das hatte es seit 22 Jahren nicht mehr gegeben. 1999, ebenfalls im Juli, schlug das Damen-Nationalteam Australiens sein Trainingslager in Iserlohn auf und erzielte zum Abschluss des Aufenthalts einen 11:10-Sieg über die vom Iserlohner Rainer Fiesel trainierte Auswahl des Deutschen Schwimmverbandes (DSV). 300 Zuschauer verfolgten das Spiel.

Bedingt durch noch geltende Corona-Schutzmaßnahmen durften nun bei den beiden gewonnenen Spielen der Männer gegen die Niederlande (8:7 und 13:7) zwar nur maximal 140 Besucher dabei sein, aber im ersten Aufeinandertreffen wurde diese Zahl erreicht. Und wäre der Donnerstag nicht so verregnet gewesen, hätte die Zuschauerzahl ziemlich wahrscheinlich ebenfalls über der erreichten Zahl 102 gelegen. Es ist kaum vorstellbar, dass nun noch einmal so viel Zeit ins Land geht, bis dort wieder die Nationalhymnen anlässlich eines Ländervergleichs erklingen. Dazu sind die Bedingungen, wie sie nun die Herren-Nationalmannschaft bei ihren beiden Gastspielen vorgefunden hat, zu gut.

Länderspiele schrecken viele Vereine ab

Der Delegationsleiter des Deutschen Teams, Dirk Hohenstein, beschreibt das Dilemma, in dem der Verband steckt. „Die Vereine, stehen nicht gerade Schlange, wenn es um die Ausrichtung eines Länderspiels geht, weil das häufig zu Lasten der Mitglieder und Badegäste geht, denn sie können dann nicht in ihr Bad. In Iserlohn gibt es ja zum Glück zwei Schwimmbecken.“

Auf die Frage, ob denn ein erneutes Gastspiel im Heidebad denkbar wäre, antwortete er unmissverständlich. „Ganz bestimmt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, die Trainingsbedingungen und das Hotel waren hervorragend und die Unterstützung des Publikums war beeindruckend. Vor allem die begeisterten Kinder haben uns gefreut.“

Auch Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des Schwimmvereins I95, lässt keinen Zweifel an der grundsätzlichen Bereitschaft zur Ausrichtung künftiger Länderspiele aufkommen. „Wir haben den zuständigen DSV-Verantwortlichen schon gesagt, dass sie gerne wiederkommen dürfen.“ Er sagte zwar, dass sich ein klassischer Badetag bei hochsommerlichem Wetter wirtschaftlich betrachtet eher rechnet als ein Länderspiel vor Publikum, aber es gibt ja auch noch eine emotionale Seite. „Die Nationalhymne im eigenen Bad zu hören, hat nicht nur mich gerührt, da habe ich eine Gänsehaut bekommen.“ Brinkschulte soll über Umwege sogar zugetragen worden sein, dass ein Nationalspieler die Gegebenheiten in Iserlohn als „einmalig“ bezeichnet haben soll. Ob es Torwart Felix-Andreas Benke war, ist unklar, aber nach dem 8:7-Sieg am Dienstag äußerte er sich eindeutig. „Das Publikum war klasse, es hat uns von Anfang bis Ende unterstützt und angefeuert, wenn es drauf ankam.“

Der Länderspiel-Doppelpack bleibt auch deshalb in angenehmer Erinnerung, weil die Organisation hervorragend funktioniert hat. Gestemmt hatten sie die Mitglieder beider Iserlohner Vereine, also neben dem SV I95 auch noch der ISSV vom Schleddenhof. „Man muss die Leute haben, die so etwas mittragen“, sagt Brinkschulte.

Unklarheiten gibt es dagegen in Bezug auf die Nationalmannschaft. Betreut wurde das Team interimsweise von Petar Kovacevic, der eigentlich die Wasserfreunde Spandau trainiert, und von Predrag Jokic. Der letzte hauptamtliche Bundestrainer, Deutschlands Wasserball-Legende Hagen Stamm, erklärte nach der gescheiterten Olympia-Qualifikation zu Jahresbeginn seinen Rücktritt. Im Erfolgsfall wäre es überhaupt nicht zu der nun beendeten Reihe von acht Sommer-Länderspielen gekommen. „Die Spiele gegen die Slowakei und die Niederlande klangen am Anfang nach Beschäftigungstherapie“, blickt Dirk Hohenstein zurück. Nun stehen sechs Siege in der Bilanz, und von allen Seiten wird der deutschen Mannschaft attestiert, einen großen Fortschritt in ihrer Entwicklung vollzogen zu haben.

