Iserlohn. Die Rückkehr von Spielertrainerin Maren Wichardt verleiht der ERGI Zuversicht im Titelkampf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein garantierter Qualitätsschub

Mit Verspätung startet der Serienmeister nach der verlängerten Spielpause über den Jahreswechsel in die Rückrunde. Und die hält für die Rollhockey-Damen der ERG Iserlohn eine ungewohnte Herausforderung bereitet, denn die sieggewohnte Mannschaft ist derzeit nur Fünfter und liegt neun Punkte hinter der Tabellenspitze zurück.

„Es ist gut für die Sportart, dass die Konkurrenz stärker geworden ist und wir nicht mehr so dominant sind“, sagt Spielführerin Katharina Neubert, die vor dem ersten Spiel des Jahres am Samstag in Cronenberg eher zurückhaltend eine Platzierung unter den Top vier und damit das Play-off-Halbfinale als Ziel formuliert. Aber in den entscheidenden Runden sollen Klasse und Routine der ERGI wieder den Ausschlag geben.

„Natürlich wollen wir Meister werden,“ stellt Katharina Neubert klar. Und dass die Iserlohnerinnen in der zweiten Serie zulegen werden, ist eigentlich selbstverständlich, schließlich ist ihre Leitfigur wieder an Bord. Spielertrainerin Maren Wichardt ist kurz vor Weihnachten von einem zweieinhalbmonatigen Trip nach Südostasien zurückgekehrt. „Leider schaltet man viel zu schnell wieder auf den deutschen Alltag um. Aber man denkt schon weitaus mehr über das eigene Tun nach, wenn man die Menschen dort und ihre Lebensweise kennengelernt hat“, sagt die Dortmunderin.

Die Leitfigur hatte zuletzt mit Rollhockey nichts im Sinn

Mit Rollhockey hatte sie in dieser Zeit absolut nichts im Sinn, sie hat sich einfach überraschen lassen, wie sich die Mannschaft während ihrer Abwesenheit entwickelte. Das Fazit: „Es ist gut gearbeitet worden. Dass andere Spielerinnen mehr Verantwortung übernehmen mussten, war für ihre Entwicklung wichtig. Ich glaube, dass alle noch enger zusammengerückt sind.“ Mit ihrer Rückkehr ist der Qualitätsschub garantiert, und das soll die Konkurrenz in den nun anstehenden Spielen zu spüren bekommen.

Doch die ERGI bekundet Respekt vor den erstarkten Mitbewerbern. Tabellenführer Remscheid und der punktgleiche Zweite Cronenberg müssen ebenso wie deutlich verbesserten Moskitos Wuppertal als Final- und Titelkandidaten angesehen werden. Und die haben in der Regel junge Mannschaften, die sich noch weiterentwickeln können, was beim amtierenden Meister eher nicht zu erwarten ist. „Leider gibt es in Iserlohn kaum Mädchen, die Rollhockey spielen“, bedauert Katharina Neubert.

Aber sie schaut ebenso wie Maren Wichardt auf die Entwicklung in Schwerte, wo es etliche talentierte Spielerinnen gibt. An deren Förderung will sich das international erprobte ERGI-Team gern beteiligen, eine Kooperation wird für die Zukunft als naheliegend betrachtet. Und mit Greta Saure hat ja schon ein Talent aus Schwerte bei der ERGI Fuß gefasst.

Nach der Rückkehr der Spielertrainerin umfasst der Kader wieder zwei Torhüterinnen und sieben Feldspielerinnen. Und vielleicht gibt es ja auch einen Joker. Nationalspielerin Laura La Rocca, aktuell in Elternzeit, hat angekündigt, ihre Mannschaft gelegentlich zu unterstützen. „Sie wohnt in Bochum und wird sicher nicht mal eben zum Training vorbei kommen. Aber eine Ausnahmespielerin wie sie kann uns immer weiterhelfen“, sagt Katharina Neubert.

Am Samstag in Cronenberg muss es aber der aktuelle Kader richten, und der wird die Aufgabe mit besonderem Ehrgeiz angehen. Mitte Oktober endete mit dem 1:2 am Hemberg im ersten Spiel ohne Maren Wichardt die lange Siegesserie der ERGI. Es ist also noch eine Rechnung zu begleichen.