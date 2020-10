Ein Erfolgserlebnis mit Schubkraft für die Iserlohn Titans

Für die Titanen war der Lockdown besonders lang. Im letzten Herbst musste sich das American-Football-Team aus der Waldstadt vom Spielbetrieb zurückziehen, weil es an Personal mangelte. Und als der Neuaufbau im Frühjahr erste vielversprechende Resultate zeigte, kam Corona. Monatelang kein Mannschaftstraining, und an eine Meisterschaftsserie war erst recht nicht zu denken.

Dementsprechend wichtig war es für die Iserlohn Titans, an einer Traditionsveranstaltung festhalten zu können: Dem Wohltätigkeitsspiel zugunsten der Brustkrebsvorsorge – dem Pink Ribbon Bowl. Zu Gast waren am Samstag die Elsen Knights, die am Hemberg-Südhang mit 50:8 in die Schranken gewiesen worden. Das Resultat stand zwar nicht unbedingt im Vordergrund, doch nach einer schwierigen Zeit war es das erhoffte Ausrufezeichen der Mannschaft von Cheftrainer Mike Brown.

Solange das 30-Spieler-Limit für Kontaktsport auf dem Feld galt, war nur an Training zu denken, und dementsprechend sehnten die Akteure dieses Wettkampferlebnis herbei. „Im Vergleich zum letzten Herbst haben wir 15 neue Spieler und keine Personalsorgen mehr“, freut sich Tanja Wiesenhöfer, die Chefin der TuS-Abteilung. Und das neben der Quantität auch die Qualität stimmt, wurde im Duell mit den Ostwestfalen deutlich. Beflügelnd wirkte für beide Mannschaften die gute Kulisse im „Olymp“.

Rund 300 Zuschauer versammelten sich unter dem Tribünendach, und um die Voraussetzungen für eine solche Besucherresonanz zu schaffen, hatten sich die Titans mächtig ins Zeug gelegt. Ein detailliertes Hygienekonzept wurde erstellt, im Stadion waren die Laufwege markiert, auf das Maske tragen wurde hingewiesen, und gespendetes Desinfektionsmittel stand auch bereit. Als überaus hilfreich erwies sich die Buchungs-App, über die eine Vorab-Registrierung der Besucher möglich war, so dass es keine Warteschlangen am Einlass gab.

Über 1000 Euro für einen guten Zweck eingespielt

Abstriche mussten die Titans beim Catering machen. Verkauft wurden nur abgepackte Speisen, was sich auf der Einnahmeseite bemerkbar machte. Dafür wurde die kurzfristig in die Tat umgesetzte Tombola ein voller Erfolg, die 300 Lose waren schon zur Halbzeit vergriffen. Eine endgültige Abrechnung liegt noch nicht vor, aber Tanja Wiesenhöfer geht davon aus, dass beim Pink Ribbon Bowl über 1000 Euro für den guten Zweck eingespielt wurden.



Mit dem Auftritt vom Samstag haben sich die Titans für das Winterhalbjahr vom Hemberg verabschiedet, und sie schauen zuversichtlich auf die Saison 2021. „Die Männermannschaft wird wieder eine gute Rolle spielen, die U16 entwickelt sich ausgezeichnet, der Aufbau der U13 geht dank der Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum in Hemer zügig voran. Nur bei der U19 könnten wir Zuwachs gebrauchen“, fasst die Titans-Chefin die aktuelle Situation zusammen. Sie geht davon aus, dass der Südhang vorerst die Heimat bleiben wird. „Wir fühlen uns hier wohl, und die Platzwarte sind klasse“, sagt Tanja Wiesenhöfer. „Die hatten für dieses Spiel sogar die Markierungen in Pink auf dem Rasen angebracht. Das war einfach toll.“