Ein Chaos-Finaltag der EM mit Happy End für Iserlohner Trio

Iserlohn Die Titelverteidigung bei der Skaterhockey-EM war das erklärte Ziel des Iserlohner Trios Marius Riepke, Tim Linke und Carsten Lang.

„Das war während des gesamten Turniers eine Top-Leistung des gesamten Teams, das sich am Ende auch verdienterweise für die ganzen Mühen belohnt hat“, war Carsten Lang auch noch einige Tage nach der Rückkehr voll des Lobes nicht nur für seine Spieler, sondern auch den gesamten Staff. Der Iserlohner hatte die „Mission Titelverteidigung“ bei der Skaterhockey-Europameisterschaft in der Schweiz am vergangenen Wochenende als Bundestrainer zusammen mit Christian Keller erfolgreich geleitet.

Einmaliges Erlebnis in 25-jähriger Karriere

Wie bereits berichtet, hatte sich das deutsche Team nach der Heim-EM 2022 in Duisburg durch einen klaren 9:4-Finalerfolg über den Dauerrivalen Schweiz erneut zum Europameister gekürt. Von dem klaren Endspielsieg gegen den Gastgeber zeigte sich Marius Riepe, neben Tim Linke einer der beiden Spieler der Samurai Iserlohn im deutschen Nationalteam, durchaus überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Schweiz so deutlich abschießen, zumal wir ja in der Vorrunde eine Niederlage kassiert hatten.“ Aber das sei einfach eine bärenstarke Vorstellung des deutschen Teams gewesen. „So etwas habe ich in meiner 25-jährigen Karriere noch nicht erlebt.“ Diesen Eindruck konnte auch die Tatsache nicht schmälern, dass es für den Samurai-Akteur persönlich nicht optimal lief. „In der Vorrunde habe ich mir zunächst eine Fußverletzung zugezogen, durch die ich mehrere Partien verpasst habe. Und im Finale musste ich aufgrund einer Kapsel-Verletzung an der Hand ebenfalls ein Drittel nur zuschauen.“ Aber das habe er gerne für den Titelgewinn in Kauf genommen.

Während Marius Riepe vergangenes Jahr in Duisburg sein EM-Debüt feierte, war das Turnier im schweizerischen Givisiez für seinen Vereinskameraden Tim Linke bereits sein sechster Auftritt auf europäischer Ebene. Auch für ihn war es eine „supertolle Erfahrung“. „Ich war echt positiv überrascht, wie herzlich ich nach meinem Comeback auch von den jüngeren Spielern aufgenommen und sofort respektiert wurde“, so Linke. Er zeigte sich beeindruckt vom professionellen Umfeld des deutschen Teams und vor allem von der mannschaftlichen Geschlossenheit, für ihn ein Schlüssel zum Erfolg. „Jeder hat sich für jeden aufgeopfert.“

Für den Stürmer der ersten Reihe, dem im Turnierverlauf drei Tore und ein Assist gelangen, blieb aber eine Defensiv-Szene im Endspiel besonders in Erinnerung. „Als ich mich im Finale in einer wichtigen Phase in einen Schuss der Schweizer geschmissen habe und diesen blocken konnte, hat die gesamte Spielerbank spontan gejubelt.“

Gefragt nach den äußeren Umständen der Europameisterschaft, gibt sich Carsten Lang diplomatisch: „Die Schweizer waren schon bemüht, aber mit der Heim-EM in Duisburg war es nicht zu vergleichen.“ Dazu passte, dass sich der Final-Tag zu einem echten Chaos entwickelte. „In den ersten Tagen war es bitterkalt, dann plötzlich zehn Grad wärmer“, berichtet der Nationaltrainer. Die Wetterkapriolen hätten dazu geführt, dass entstehendes Kondenswasser die Spielfläche immer glatter und schließlich unbespielbar hatte werden lassen.

Europameister erst nach Mitternacht

„Nach langen drei Stunden stand schließlich die Entscheidung der Organisatoren in Absprache mit den Teams, dass Halbfinale und Finale im eineinhalb Stunden entfernten Rossemaison ausgetragen werden sollten“, ergänzte Marius Riepe. Die Folge war allerdings, dass sich das Eröffnungsbully des Finales auf 22 Uhr verschob. „Europameister sind wir somit erst einen Tag später geworden und auch das Feiern fiel nach Mitternacht aufgrund des langen Tages etwas sparsamer aus“, so Marius Riepe mit einem Augenzwinkern. „Aber am Ende zählte für alle nur eines: die Titelverteidigung!“

