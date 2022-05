Eiche Grüne setzt auf Kontinuität in der Vorstandsmannschaft

Iserlohn. Auf der ersten Jahreshauptversammlung seit drei Jahren wurde ein leichtes wirtschaftliches Plus verkündet.

Beim Turnverein Eiche Grüne hat die erste Mitgliederversammlung seit März 2019 stattgefunden. Weil deswegen über gleich drei Geschäftsjahre zu berichten war, fiel die Tagesordnung deutlich länger als üblich aus. Das zeigte sich bereits bei der langen Liste an Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft.

Im Kassenbericht wurde klar, dass die Coronazeit einiges an Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen gekostet hat, insgesamt konnte jedoch ein knapper Überschuss erzielt werden. Bei den anschließenden Wahlen wurde der gesamte Vorstand für ein Jahr wiedergewählt: Frank Dickschat (Vorsitzender), Thomas Pitzer (2. Vorsitzender), Heiko Schmerbeck (Geschäftsführer), Anette Hücking (Kassenwartin), Bernd Kaiser (Pressewart), Marius Schmerbeck (Festwart), Heiko Beisheim (Beisitzer).

Auch bei den Wahlen zum Turnrat gab es kaum Veränderungen. Bernd Kaiser (Ballspielwart), Elke Pfaff (Frauenwartin) und Wolfgang Nolte (Männerturnwart) wurden für zwei Jahre gewählt; Peter Sassenscheid (Sozialwart), Gerda Schönig, Gisela Spickenheier und Jochen Siebert (alle Ehrenrat) wurden hingegen für ein Jahr gewählt.

In den kommenden Monaten liegt beim TV Eiche noch einiges an. Am 14. Mai richtet der Verein die Volleyball-Bezirkspokal-Endrunde der weiblichen U20 in der Halle am Seilersee aus, und am 21. August findet bereits zum achten Mal das Eiche-Vorbereitungsturnier für Volleyball-Frauenmannschaften in der Hemberghalle statt. Nachfolgend die Liste der Geehrten:

Zehnjährige Mitgliedschaft: Nantje Hahne, Thomas Pitzer, Sabine Schlüß, Michael Leitner, Niklas Hahne, Gudrun Ruppert, Eva Horst, Luzia Schindler, Rosemarie Friedrichs, Elisabeth Pawlik, Claudia Bubenheim, Jan Mündelein, Robin Beisheim, Heiko Beisheim, Carsten Frage, Lisanne Pitzer und Marc Nemeth.

25-jährige Mitgliedschaft: Andreas Schmitz, Dieter Gröbner, Marie Kaiser, Thorsten Meier, Marcel Spickenheier, Antje Hartmann, Ilona Schönfelder, Lars Achenbach, Marita Rutter, Jochen Siebert, Christel Kaiser, Kerstin Spickenheier, Jenny Spickenheier, Karolin Kaiser und Rolf Hartmann.

Besonders lange Mitglied beim TV Eiche sind - 40 Jahre: Frank Achenbach, Bernd Dickschat, Bertold Wagner, Michael Brune, Stephan Jelich und Torsten Dünninghaus; 50 Jahre: Dirk Stuckenholz, Peter Sassenscheidt, Margret Bremer, Olaf Bremer und Bernd Kaiser; 60 Jahre: Ursula Grothe; 70 Jahre: Klaus Fiebig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe