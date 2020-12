Edin Terzic: Bodenständig, ehrgeizig und ein guter Typ

Edin Terzic beim Spiel an der „Alten Försterei“ in Berlin.

Iserlohn. Ehemalige Wegbegleiter erinnern sich an die Zeit mit Edin Terzic bei den SF Oestrich und Borussia Dröschede.

Am Freitag an der „Alten Försterei“ in Berlin waren sie Rivalen: Hier Edin Terzic, der neue Cheftrainer von Borussia Dortmund, und dort Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profi-Fußball bei Union Berlin. Vor knapp 20 Jahren trainierte Ruhnert Terzic bei den Sportfreunden Oestrich-Iserlohn. 2004 zog es Edin Terzic zunächst in die Oberliga (Westfalia Herne, SG Wattenscheid), dann in die Regionalliga zum BV Cloppenburg. Den Abschluss seiner aktiven Karriere erlebte er aber wieder in der Heimat. Von 2011 bis 2013 spielte er für Borussia Dröschede in der Landes- und Westfalenliga. An der Seitenlinie stand damals sein Bruder Alen, der heute beim BVB für Scouting sowie Spielanalyse zuständig ist und das Video-Scouting leitet.

Mitspieler und Trainer erinnern sich gerne an die Zeit mit Edin Terzic. Und die Äußerungen lassen darauf schließen, dass wohl alle ihm diesen Sprung auf den Chefsessel bei der Borussia gönnen. Einer, der seinen Weg stets genauestens verfolgt hat, ist der heutige Dröscheder Trainer Dragan Petkovic, der zu jener Zeit, als Edin Terzic auf der Emst für die Borussia stürmte, Innenverteidiger war.

Petkovic: „Habe ihn damalsschon als Vorbild gesehen“

„Ich habe ihn schon damals als Vorbild gesehen. Er brachte viel Wissen mit und hat wichtige Details vermittelt. Er war stets ehrgeizig und hat sich nie geschont. Er hat uns zum Aufstieg geschossen. Wir haben uns auch zuletzt immer wieder ausgetauscht, ich habe ihm zum Sieg in Bremen gratuliert, und er hat sich bedankt“, sagt Dragan Petkovic. Die gemeinsame Zeit bei der Borussia endete am 8. Juni 2013 mit dem Spiel in Langscheid. Da stand die Dröscheder Rückkehr in die Landesliga nach nur einem Jahr in der Westfalenliga schon fest.

Als ganz junger Stürmer spielte Arif Et in Dröschede an der Seite von Edin Terzic. Nach sehr erfolgreichen Jahren, die ihn auch zu den BVB-Amateuren führten, erinnert sich der 28-Jährige gerne an die gemeinsame Zeit auf der Emst. „Ich habe viel von ihm gelernt, er hat einen großen Anteil an meiner Entwicklung, denn er hat mir immer gezeigt, wie ich Situationen lösen kann. Als er jetzt Cheftrainer geworden ist, hat mich das sehr für ihn gefreut“, so der Torjäger, der aktuell in Bönen in der Landesliga spielt.

Trainer in Dröschede war damals Edin Terzics zwei Jahre älterer Bruder Alen. War es für in schwieriger, den eigenen Bruder zu coachen als andere Mitspieler? „Nein überhaupt nicht, weil Edin sehr viel Erfahrung und Qualität als höherklassiger Spieler besaß und zu dieser Zeit auch schon als Nachwuchscoach im Profibereich tätig war“, so Alen Terzic. Der Einstieg ins professionelle Trainergeschäft war also schon erfolgreich absolviert, aber war Edin Terzic als Spieler so etwas wie der „verlängerte Arm“ des Trainers Alen Terzic? „Natürlich! Welcher Trainer auf Westfalenliga-Niveau hätte sich nicht über den glücklichen Umstand gefreut, solch einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben, der diese Erfahrung und Qualität als Spieler und Mensch verkörpert.“

Nach dem Spiel bei Union Berlin begegneten sich Edin Terzic und Oliver Ruhnert noch im Kabinentrakt. „Wir haben uns intensiv unterhalten, und ich habe ihm gesagt, dass mir die Niederlage in Berlin für ihn leid tut. Unser Verhältnis ist sehr gut, ich wünsche ihm viel Glück für die nächsten Spiele“, so der Geschäftsführer Profi-Fußball bei Union. Beim elf Jahre älteren Ruhnert ist die Erinnerung an die gemeinsame Oestricher Zeit noch präsent. Über den heute 38-jährigen Edin Terzic sagt er: „Er musste nie getrieben werden. Man konnte sehen, dass er immer von sich aus wollte. Sein Ehrgeiz hat ihn ausgezeichnet. Als klar war, dass er es als Spieler nicht nach ganz oben schaffen kann, hat er mit aller Konsequenz eine Trainerkarriere angestrebt“, so Ruhnert weiter.

Terzics damaliger Mitspieler André Juchum hat die drei gemeinsamen Jahre in Oestrich „als schöne Zeit“ abgespeichert, spricht darüber hinaus aber lieber über die Gegenwart. „Ich hatte diesen Schritt von Borussia Dortmund nicht erwartet, als Lucien Favre entlassen wurde. Das ist ein mutiger Schritt vom BVB. Ich glaube, dass Edin Terzic das schaffen kann. Er ist ein guter Typ“, äußert sich Juchum.

Manuel Huffs Erinnerungan das Pokalspiel in Herne

Manuel Huff, ein weiterer Oestricher Weggefährte, erinnert sich deutlicher an eine Szene nach den gemeinsamen Jahren in der Schledde. 2004 wechselte Edin Terzic zu Westfalia Herne, am 13. April 2006 mussten die Sportfreunde im Halbfinale des Westfalenpokals in Herne antreten. Huff, gerade von einer langen Verletzung genesen, musste aufgrund der Oestricher Personalnot durchspielen und mitanschauen, wie Terzic einen Kopfball von André Juchum von der Linie „kratzte“. Herne gewann das Spiel 1:0, zog ins Landesfinale und den DFB-Pokal ein, wo man das erhoffte „Traumlos Bundesliga“ allerdings nicht zog und gegen Erzgebirge Aue in der ersten Runde ausschied.