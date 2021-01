E-Learning kommt im Lockdown gut an

Iserlohn. In der Sportschule Kimpfel ist es bisher gelungen, die Mitglieder mit interessanten Angeboten zu versorgen.

Eigentlich sollte das letzte Jahr von neuen Angeboten und Expansion geprägt sein. Kai Kimpfel, Inhaber der gleichnamigen Sportschule an der Baarstraße, plante die Eröffnung eines weiteren Standorts in Letmathe, denn das Interesse an kampfsportlichen Aktivitäten ist unvermindert hoch. Die Pandemie und die damit verbundene Schließung seiner Räumlichkeiten, durchkreuzte alle Pläne.

Kimpfel wirkt im Gespräch aber erstaunlich gelassen, was auch damit zusammenhängt, dass die Kundschaft ihm in schwierigen Zeiten die Treue gehalten hat. Rund 350 Mitglieder sind in der Sportschule eingeschrieben, und diese auch in Lockdownzeiten zu kontaktieren und mit Trainingsinhalten zu versorgen, war dem Chef ein Anliegen. „Wir hatten immer vor, ein Programm für E-Learning zu entwickeln, und während des ersten Lockdowns haben wir es geschafft“, berichtet Kimpfel. Angeboten werden Lernvideos zur Selbstverteidigung, zur Taekwondo-Grundschule oder zur Hebel- und Fallschule.

Das Training mit Kindernsteht im Vordergrund

Er selbst war früher bei der Diakonie als Qualitätsmanager tätig, ist ausgebildeter Erzieher, und daher gehört bei ihm stets auch ein Werteunterricht zum Programm. Primäre Zielgruppe sind Kinder, und rund ein Drittel jener, die in der Sportschule registriert sind, macht derzeit mit. Als weiteres Angebot läuft der Online-Live-Unterricht, bei dem die Fertigkeiten verbessert werden können und eine Vorbereitung auf Gürtelprüfungen erfolgt. 25 virtuelle Prüfungen wurden während des Lockdowns abgenommen.

Bei Kai Kimpfel machen Kinder und Jugendliche das Gros der Mitglieder aus, und die Einsteigergruppe bilden die so genannten Mini Ninjas. Ihnen wird ein an der Kampfkunst orientiertes Programm geboten, bei dem es nicht nur um körperliche Fitness und die motorische Entwicklung geht. Auch die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Vermittlung gesellschaftlicher Werte spielen eine große Rolle. Dass beim Training daheim gelegentliche ein Elternteil Hilfestellung leisten muss, hat sich bislang nicht als Hindernis herausgestellt. „Wir haben festgestellt, dass rund zwei Drittel unserer Mitglieder beim E-Learning mitmachen. Und hier bieten wir exklusive Angebote, auf die externe Nutzer nicht zugreifen können“, erläutert Kimpfel.

Ihm ist es wichtig, dass Kontakte gepflegt werden, und es freut ihn, dass er auch von jenen Lob für die Online-Aktivitäten während des Lockdowns bekommt, die diese gar nicht nutzen und lieber warten, bis die Sportschule wieder öffnet. Wann das sein wird, vermag aktuell niemand zu sagen.

Im letzten Jahr, während des ersten Lockdown, hat er die staatliche Soforthilfe beantragt, die zügig ausgezahlt wurde. Im zweiten sollten die November- und Dezemberhilfen die Umsatzeinbußen zumindest teilweise ausgleichen, aber bisher hat Kimpfel noch kein Geld gesehen. „Daher hilft es uns enorm, dass unsere Mitglieder weiter ihren Beitrag zahlen. Ansonsten hätten wir Probleme.“

Deshalb ist es ihm wichtig, die täglichen Online-Programme anzubieten, um zumindest einen Teil der gewohnten Leistung zu erbringen. Wie viele andere Selbstständige in dieser Situation vermisst Kai Kimpfel die Perspektive, den Zeitplan für die Rückkehr zur Normalität. Er ist seit 2008 mit seiner Sportschule in Iserlohn vertreten und machte zu Beginn alles allein. Doch der Zuspruch steigerte sich kontinuierlich, heute beschäftigt er sechs Mitarbeiter. Und an den Zukunftsplänen hat sich nichts geändert. „Sobald es wieder normal läuft, widmen wir uns dem Standort Letmathe.“