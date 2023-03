Taekwondo Dutch Open: So schlug sich der Iserlohner Feyyaz Gümüs

Eindhoven/Iserlohn. Der Iserlohner Taekwondo-Kämpfer Feyyaz Gümüs eilt zurzeit bei internationalen Turnieren von Erfolg zu Erfolg. Jetzt bestritt er die Dutch Open.

Mit vier Athleten ist das TKD Center Iserlohn im niederländischen Eindhoven vertreten gewesen. Dort wurden die Dutch Open G2 im Taekwondo ausgetragen.

AushängeschildFeyyaz Gümüs trat am Sonntag bei den Junioren bis 51 kg für das deutsche Nationalteam an und konnte nach Freilos und vier erfolgreichen Kämpfen verdient die Goldmedaille entgegennehmen. Er zeigte eine hervorragende Leistung und besiegte direkt im Auftaktkampf den derzeitigen Weltmeister seiner Klasse aus Thailand. Darauf folgte ein souveränes Viertelfinale gegen einen spanischen Gegner und damit der Einzug ins Halbfinale. Hier stieß er auf seinen Hauptkonkurrenten in dieser Gewichtsklasse aus Deutschland, und die Athleten lieferten sich einen harten Schlagabtausch. Schlussendlich konnte Feyyaz Gümüs den Kampf zu seinen Gunsten entscheiden. Im Finale mobilisierte er noch mal alle Kräfte und siegte nach starkem Kampf gegen einen weiteren Konkurrenten aus Spanien. Damit gelang ihm ein überaus gelungenes Debüt im deutschen Nationalteam der Junioren.

Für die Vereinskameraden war spätestens im Viertelfinale Schluss

Seine Vereinskameraden zeigten ebenfalls gute Kämpfe, kamen aber bedingt durch Lospech nicht über die Vorrunde hinaus. Kaan Gümüs unterlag bei den Senioren (-74 kg) im Auftaktduell trotz beherztem Kampf gegen einen Konkurrenten aus China. Laura Goebel besiegte bei den Seniorinnen (-57 kg) zunächst souverän ihre Gegnerin aus Deutschland, musste sich aber im Achtelfinale trotz gutem Kampf der Weltmeisterin aus Thailand geschlagen geben. Fiona Schulz zeigte bei den Kadetten (-37 kg) einen starken Auftaktkampf und siegte 2:0 gegen ihre Gegnerin aus Deutschland. Im Viertelfinale verlor sie dann gegen eine weitere, deutlich erfahrenere deutsche Gegnerin und erzielte somit Platz fünf. Cheftrainer und Coach Carlos Esteves war durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Schüler und freute sich besonders, dass Feyyaz Gümüs hier ein klares Statement setzen konnte.

