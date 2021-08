DTB verhängt fragwürdige Strafe gegen den TC Iserlohn

Iserlohn. Der Deutsche Tennis Bund hat gegen den TC Iserlohn eine Geldstrafe verhängt. Der TCI will Einspruch einlegen.

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat mehrere Tennis-Zweitligisten mit einer Geldstrafe belegt. Auch der TC Iserlohn ist betroffen und soll an den DTB, dessen Zahlungsaufforderung an den heimischen Zweitligisten dieser Zeitung vorliegt, 1800 Euro überweisen. „Das Ordnungsgeld ist ausgesprochen und die Vereine haben jetzt die Möglichkeit, ihren Einspruch einzulegen“, sagt Christian Kruse, DTB-Verantwortlicher für Regelkunde und das Schiedsrichterwesen. Der Verband mit Sitz in Hamburg beruft sich dabei auf Paragraph 30 der Wettspielordnung, demzufolge für jede Partie in der Bundesliga ein Schiedsrichter durch den gastgebenden Verein gestellt werden muss. Beim Heimspiel der Iserlohner gegen den Club an der Alster Hamburg am 1. August war mit Daniel Stuke aus Herten aber nur ein Oberschiedsrichter vor Ort – und die drei zusätzlich erforderlichen Stuhlschiedsrichter fehlten. Da der TC Iserlohn für die insgesamt neun ausgetragenen Partien keine Stuhlschiedsrichter gestellt hat, soll der TCI nun für jedes in der Begegnung gegen Hamburg absolvierte „Wettspiel ohne Schiedsrichter“ 200 Euro zahlen: Mit der Multiplikation von 9 x 200 ergibt sich die Gesamtsumme von 1800 Euro. „Wir werden der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen. Wir werden für etwas verantwortlich gemacht, was wir gar nicht beeinflussen konnten. Wir werden von unserem Recht auf Einspruch Gebrauch machen“, sagt Ralf Maxwitat, Schatzmeister beim TC Iserlohn.

Es gab einfach gar nicht genügend Schiedsrichter

Am betroffenen Spieltag am 1. August herrschte aufgrund parallel stattfindender Bundesliga-Meisterschaftspartien und höherrangiger Turnierspiele eine akute Schiedsrichter-Not: Für die zu leitenden Tennisspiele an diesem Tag gab es einfach nicht genügend Unparteiische – der Verein hatte also überhaupt keine Möglichkeit, die Anforderungen zu erfüllen. „Der DTB kennt diese Situation, insofern verstehe ich die Bestrafung nicht“, sagt Carsten Nothnick, Schiedsrichter-Referent im Tennisverband Niederrhein und für die Zuteilung der Schiedsrichter in der Nord-Bundesliga zuständig.

Kein Verständnis für die DTB-Sanktion

Nothnick kann diese Entscheidung des Verbandes zu Lasten der Vereine überhaupt nicht nachvollziehen. Insbesondere auch deshalb, weil das Problem der Personalnot durchaus auch hausgemacht sei: Wegen der Corona-Pandemie haben keine Schiedsrichter-Ausbildungen mehr stattfinden können. Die Zahl der lizenzierten Unparteiischen von 317 Schiedsrichtern (65 A-SR, 32 B-SR, 220 C-SR) – diese Daten stammen aus dem Jahr 2019 – dürfte seitdem nach Einschätzung eines Verbandsfunktionäres eher rückläufig sein.

Schlichtweg gab es in dieser Saison für viele parallel ausgerichtete Spiele einfach zu wenig Schiedsrichter. Nothnick verdeutlicht: „Der DTB sollte vielleicht einmal auch seine Bundesliga-Spielplan-Gestaltung überdenken. Es würde schon zur Entzerrung der Schiedsrichter-Situation beitragen, wenn nicht alle vier Zweitligisten aus Nordrhein-Westfalen ihre Heimspiele zeitgleich austragen.“ Ähnlich wie andere Funktionäre auch sieht er in Anbetracht des Schiedsrichter-Defizites die Gefahr des Wettbietens um die Unparteiischen: „So etwas hatten wir vor 20 Jahren schon einmal. Da haben die Schiedsrichter bei dem Verein gepfiffen, der am besten bezahlt hat.“ Der aktuelle Passus in der Wettspielordnung ist derartigen Verhandlungen im Hintergrund zumindest nicht abträglich.

Wettspielordnung sollte überarbeitet werden

Oberschiedsrichter Stuke erhielt für seinen Einsatz als alleiniger Unparteiischer beim umstrittenen Bundesligaspiel gegen Hamburg vom TC Iserlohn eine Entschädigung von 171 Euro. Bei voller Besetzung muss der TC Iserlohn teilweise bis zu 1000 Euro für die Unparteiischen bezahlen – eine Summe, die für den Verein bei schwindenden Zuschauereinnahmen in Corona-Zeiten kaum zu finanzieren ist.

„Wir brauchen bei einem Ticketpreis von zehn Euro etwa 150 Zuschauer, damit wir am Spieltag keine Miesen machen“, sagt TCI-Coach Jim Anwar, der auch eine Schiedsrichter-Solidarfonds-Regelung für möglich hält: Vereine und Verband könnten in einen solchen paritätisch einzahlen und daraus die Unparteiischen bezahlen.

Gleiche Strafen gegen weitere Süd-Zweitligisten verhängt

Neben dem TC Iserlohn sind wegen nicht genügend Stuhlschiedsrichtern vor Ort auch noch der TV Reutlingen und der TC BW Oberweier aus der 2. Bundesliga-Süd mit einer Geldstrafe durch den DTB belegt worden. „Wenn keine Schiedsrichter zur Verfügung stehen, können wir sie auch nicht einsetzen“, berichtet Mark Linsenbolz aus Reutlingen, selbst als Oberschiedsrichter aktiv, von einer nahezu identischen Fall-Konstellation. Beim TV Reutlingen war in den Heimspielen gegen den TC Augsburg Siebentisch und gegen den TC Weinheim jeweils nur ein Stuhlschiedsrichter anwesend. Der DTB fordert für insgesamt also zwölf ausgetragene Wettspiele ohne Stuhlschiedsrichter insgesamt 2400 Euro von den Reutlingern.

Die Beteiligten stimmen überein, dass Reformbedarf bei der Wettspielordnung im Bereich Schiedsrichter besteht. Die aktuellen DTB-Sanktionen sind statutenkonform, aber der entsprechende Passus ist zu Lasten der Vereine formuliert.

