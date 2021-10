Dröscheder Fußballer wollen Trendwende gegen Sodingen

Borussia Dröschede (hier gegen Gerlingen) will zurück in die Erfolgsspur

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: Der FC Iserlohn will seine gute Form auch in Hohenlimburg bestätigen.

Auf eine Trendwende hoffen die einen, auf die Beibehaltung der Entwicklung der letzten Wochen die anderen: Die Ausgangslage ist für das heimische Duo in der Fußball-Westfalenliga ist ziemlich unterschiedlich, aber die Zielsetzung ist natürlich gleich, denn mit leeren Händen will man am Sonntagabend nicht dastehen.

Bei Borussia Dröschede geht es nach der ernüchternden Pleite in Wickede im Heimspiel gegen den SV Sodingen um neue Stabilität, um Leidenschaft und das Bemühen, die Fehlerquote zu senken. Aber die personellen Voraussetzungen sind schlecht, die Ausfallliste ist noch länger geworden. „Wir können nicht so leicht dem Gegner unser Spiel aufzwingen, schließlich müssen einige Leute notgedrungen wieder auf der falschen Position spielen“, sagt Trainer Dragan Petkovic. Er erwartet aber das Bemühen der Spieler, das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen.

In Sodingen hat es allerdings in dieser Woche einen Trainerwechsel gegeben. Nach dem Rücktritt von Thoma Falkowsky hat zunächst der sportliche Leiter Stefan Gosing die Verantwortung übernommen. „Dadurch könnte der Gegner eine Wundertüte sein“, meint Petkovic und erklärt, worauf es ihm ankommt. „Wir müssen so lange wie möglich die Null halten und dürfen nicht in Rückstand geraten. Unserer Offensive traue ich immer zu, enge Spiele zu entscheiden.“

Deutlich größere Personalprobleme als zuletzt vermeldet auch der FC Iserlohn vor dem Nachbarduell in Hohenlimburg. Vor allem in der Abwehr hat Trainer Max Borchmann jetzt nur noch wenig Auswahlmöglichkeit. Er erwartet ein hitziges Duell, in dem die „Zehner“ beweisen wollen, dass sie nicht zu Unrecht im Vorderfeld stehen. „Die haben wirklich einen Lauf und bisher nur gegen Bövinghausen verloren. Und sie leben von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit“, betont der Coach. „Wichtig ist daher, dass wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen.“

Seine Mannschaft will er so sehen wie zuletzt gegen Obercastrop – mit großem Einsatz und absolutem Siegeswillen. „Wir haben zwar die letzten Spiele gewonnen, aber deshalb wird Hohenlimburg kein Selbstläufer. Wenn wir weniger investieren als gegen Obercastrop, werden wir scheitern. Wir brauchen wieder ein hohes Maß an Aggressivität.“

Borchmann hofft, dass seine Spieler die Gier entwickeln können, sich auch beim Nachbarn durchzusetzen. Denn damit hätte man erst einmal einen Platz im Vorderfeld gebucht und hat noch das Nachholspiel gegen Neheim (20. November) in der Hinterhand.

