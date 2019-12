Dröscheder C-Jugend feiert ersten Heimsieg

Beim Fußball-Bezirksliga-Nachwuchs behaupteten die A-Junioren der SG Hemer mit einem 2:1-Sieg über Sommerberg ihren guten Mittelfeldplatz. Borussia Dröschede trat nicht an und die B2-Junioren des FC Iserlohn verhinderten gegen Eintracht Dortmund in letzter Sekunde die erste Saisonniederlage.

A-Junioren: SG Hemer - TuS Sommerberg 2:1 (1:1). In einer hart umkämpften Partie verbuchte das Team von Stefan Odenhausen den vierten Saisonsieg. Erst drohte der Rückstand, aber Torhüter Schweins stand den bei widrigen Windverhältnissen ganz auf Distanzschüsse spezialisierten Gästen zweimal im Weg. Auf der anderen Seite hatten Nölle und Rudi den ersten Treffer auf dem Fuß. Nach gut einer Stunde brachte Gavrilovic seine Farben mit einem tollen Distanzschuss in Führung. Der Torschütze legte wenig später für den kopfballstarken Schinz auf (2:0). Als der TuS kurz vor Schluss verkürzte, musste noch gezittert werden.

JSG Rüblinghausen - Bor. Dröschede 2:0 kampflos.„Mir standen nicht genügend Spieler zur Verfügung. Von den B-Junioren haben wir keine Unterstützung erhalten“, erklärte ein enttäuschter Trainer Radek Wolf. Durch die Absage rutschte Dröschede wieder auf den letzten Platz ab. Am Dienstag trennten sich Verein und Trainer im beiderseitigen Einvernehmen. In der wichtigen Partie am Sonntag gegen die drei Punkte besser gestellten Briloner coachen Jugendleiter Peter Kostrzewa und Lothar Nicolaßen. Die Trainersuche läuft aber schon.

B-Junioren: FC Iserlohn II - Eintracht Dortmund II 2:2 (0:0).In der ersten Halbzeit bekam die Elf von Sascha Clever keinen Zugriff auf das Spiel. Keeper Tillmann war es zu verdanken, dass die Partie zur Pause noch 0:0 stand. Mit einem Doppelschlag (42., 45.) sahen die starken Dortmunder schon wie der sichere Sieger aus, doch die Gastgeber kämpften sich zurück. Die Aufholjagd kam aber nicht in Schwung, denn Westheide traf nur den Pfosten. Erst sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fiel das 1:2. Westheide verwandelte den an ihm verschuldeten Strafstoß. „Danach haben wir alles oder nichts gespielt. Die Jungs wollten die erste Niederlage mit aller Macht verhindern“, berichtete Clever über das Happy-End. Mit dem letzten Angriff erzielte König in der dreiminütigen Nachspielzeit den stürmisch gefeierten Ausgleich.

C-Junioren: Bor. Dröschede - JSG Lennestadt/Laki 2:0 (2:0).Dem ersten Heimsieg kam befreiende Wirkung zu. Die Mannschaft von Ahmet Kitay überraschte mit dem wohl besten Saisonspiel. „Die Jungs haben klar und souverän gespielt, wir hätten noch höher gewinnen müssen“, bilanzierte der Trainer. Die Entstehung der schnellen Führung war sehenswert. Hackelbusch bediente den diagonal startenden El Hamoudi Hlimi (8.), und nach einer Viertelstunde fiel schon die Vorentscheidung. Der Torschütze erzielte nach Kopfballvorlage von Gökdag das 2:0. Nach dem Wechsel hatten die Dröscheder Ball und Gegner sicher im Griff.

D-Junioren: FC Iserlohn - SF Siegen 6:0 (3:0). Das war ein Abschluss nach Maß, denn vor dem Anpfiff konnte nicht mit einem halben Dutzend Treffer des Wintermeisters gerechnet werden. „Am Anfang hatten wir Glück, da wären die körperlich präsenteren Siegener beinahe in Führung gegangen. Aber danach ging es richtig los. Wir haben sehenswerte Tore erlebt“, lobte Trainer Sascha Clever. Mit dem Stanovic-Doppelpack (18./19.) und dem 3:0 durch Täger (25.) fiel die Entscheidung schon vor der Pause. Im zweiten Abschnitt machten Täger (45.), Miller (46.) und Stanovic (53.) das halbe Dutzend perfekt. Beim ersten Hallenturnier in Detmold schieden die Iserlohner im Halbfinale gegen den SV Avenwedde (1:2) aus. Turniersieger wurde Arminia Bielefeld.