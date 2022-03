Dröschede und FCI auch ohne Erfolg zuversichtlich

Iserlohn. Beide heimischen Fußball-Westfalenligisten legten trotzdem starke Auftritte hin.

Es war durchaus möglich, dass die beiden heimischen Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn und Borussia Dröschede gemeinsam sechs Punkte erzielen, schließlich lagen beide während ihrer Spiele am Samstag zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Am Ende ist es ein Zähler geworden, den sich die Borussia gutschreiben durfte, insgesamt hat Dröschede nun 16 Punkte.

Beim abstiegsbedrohten Team von der Emst überwiegt nach dem 1:1 beim DSC Wanne-Eickel die Zuversicht, weil die Mannschaft starken Gegnern die Stirn bieten kann. Das unterstreicht Co-Trainer Max Steinau. „Wir sind in den letzten drei Spielen gegen die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis vier ungeschlagen geblieben. Das hätten wir vorher sofort so unterschrieben, aber letztendlich haben wir in allen drei Partien zwei Punkte liegen gelassen.“ In Wanne-Eickel brachte Eduardo Hiller die Dröscheder in Führung, ein Vorsprung wurden zuvor auch gegen Hordel und Brünninghausen (jeweils 3:3) verspielt.

Jetzt muss Dröschede auch mal wieder Spiele gewinnen

Deswegen kommt die Mannschaft im Tabellenkeller nicht vom Fleck, die Lage hat sich aber auch nicht spürbar verschlechtert. Nur eine weitere Begegnung, die mit Blick auf den Abstiegskampf von Bedeutung war, gab es – der SV Hohenlimburg 10 (22 Punkte) erkämpfte sich trotz 70-minütiger Unterzahl ein 1:1 gegen Rot-Weiß Deuten, das nun ebenfalls noch zum erweiterten Kreis der gefährdeten Mannschaften gehört und am kommenden Sonntag auf der Emst zu Gast ist. Damit beginnt für die Borussia ein heißer März. Schlusslicht FSV Gerlingen und Westfalia Wickede heißen die nächsten Gegner. „In diesen Spielen müssen wir dieselbe Einstellung wie gegen die Top-Teams an den Tag legen“, fordert Steinau.

An der Einstellung seiner Spieler hatte auch Max Borchmann, Trainer des FC Iserlohn, bei der 1:2-Niederlage gegen die DJK TuS Hordel absolut nichts auszusetzen. „Wir haben über eine längere Zeit ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobt er. Er hofft, dass die Mannschaft aus der Partie dennoch etwas mitgenommen hat, auch wenn das keine Punkte sind. „Eine junge Mannschaft muss mit dem Druck einer erfahrenen Mannschaft umgehen können. Wir haben den Faden verloren, weil Hordel ruppiger und lauter wurde. Es war dann auch nicht von Vorteil, dass ich bis auf Sascha Ernst nur Jungspunde einwechseln konnte.“

Das Team ist lange noch nicht auf dem Level, das sich Borchmann vorstellt, aber das wundert ihn auch nicht. „Wir müssen jetzt erstmal wieder in unseren Rhythmus kommen, dann werden wir auch wieder bessere Ergebnisse liefern.“ Bevor es in den kommenden Wochen nacheinander gegen mehrere Gegner aus den unteren Tabellenregionen geht, muss der FCI beim SC Neheim bestehen. „Das wird wieder so ein Spiel auf des Messers Schneide“, ahnt Max Borchmann.