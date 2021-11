Dröschede und FC Iserlohn setzen auf Intensität

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: Komplizierte Aufgaben für die beiden heimischen Vereine. Borussia gegen Neheim, FCI in Gerlingen.

Durchaus komplizierte Aufgaben warten auf die heimischen Fußball-Westfalenlisten an diesem Sonntag. Borussia Dröschede empfängt den Tabellenvierten SC Neheim auf der heimischen Emst, der FC Iserlohn fährt zum Vorletzten FSV Gerlingen.

Bei Dragan Petkovic, dem Trainer von Borussia Dröschede, klingt viel Respekt an, wenn er von den Neheimern spricht. „Das ist eine spielerisch starke Mannschaft, vor allem Leute wie Emre Yilmaz und Gianluca Greco müssen wir in den Griff bekommen. Wenn man denen zu viel Raum lässt, werden wir Probleme haben.“ Der Coach erwartet von seinem Team, dass besser verteidigen wird als in den letzten Wochen, und möglicherweise lässt sich mit dem zur Verfügung stehenden Personal die angestrebte aggressive Zweikampfführung auch ganz gut umsetzen. Die wegen Erkältungskrankheiten fraglichen Akteure stehen nämlich eher für das spielerische Element.

„Wir werden in jedem Fall taktisch etwas ändern“, kündigt Petkovic an. Sein vordringlicher Wunsch ist es, diesmal gut ins Spiel zu kommen und nicht wie zuletzt in Hassel erst nach der Pause auf Betriebstemperatur zu sein. „Und wir wollten unbedingt ein frühes Gegentor vermeiden. „Neheim ist eine Mannschaft, die sich dann in einen Rausch spielen kann.“

Borchmanns Respekt vor dem Tabellenvorletzten

Auf dem Papier könnte man von einer lösbaren Aufgabe sprechen, wenn der FC Iserlohn beim FSV Gerlingen antritt, der fünf seiner letzten sechs Spiele verloren hat. „Aber die sind nie untergegangen und haben zuletzt auch in Bövinghausen richtig gut mitgehalten“, gibt Trainer Max Borchmann zu bedenken. In seinen Spielbeobachtungen hat er erkannt, dass die Mannschaft des Gastgebers einen klaren Plan verfolgt und sich in den letzten Wochen einfach unter Wert verkauft hat.

Von seinen Akteuren erwartet er, dass sie sich so präsentieren wie zuletzt gegen Deuten. „Entscheidend ist, dass wir mit hoher Intensität spielen. Wir müssen unser Pressing mit Wucht auf den Platz bringen, und wenn wir da nicht konsequent sind, wird es schwer.“ Nachlässigkeiten dieser Art sah er im letzten Auswärtsspiel in Wiemelhausen, und das soll sich nicht wiederholen. Personell gibt es Probleme, weil die Erkältungswelle zugeschlagen hat und der Einsatz etlicher Akteure fraglich ist.

