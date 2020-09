Dröschede freut sich auf das Comeback

Iserlohn. Fußball-Westfalenliga: Der FC Iserlohn spekuliert auf etwas Zählbares beim BSV Schüren.

Sechs Monate ist es her, dass beide Teams ihr letztes Punktspiel bestritten haben, nun geht es endlich wieder um etwas. Zum Westfalenliga-Start freut sich Aufsteiger Dröschede auf das Heimspiel gegen Sodingen, während der FC Iserlohn in Schüren antritt.

Borussia Dröschede - SV Sodingen. „Nach sieben Wochen Vorbereitung ist es gut, dass es jetzt endlich los geht“, sagt Dragan Petkovic, Trainer beim Liga-Neuling von der Emst. Dem Gegner aus Herne bescheinigt er Qualitäten im vorderen Bereich. „Die spielen ein hohes, aggressives Gegenpressing“, hat er beobachtet. Hinzu kommen nach seiner Ansicht „kernige Verteidiger“. Dass die Gäste zum Teil beachtliche Resultate in der Vorbereitung wie das 6:2 gegen Haltern erzielt haben, ist dem Coach nicht entgangen.

Mit einer Mischung aus solider Abwehrarbeit und gutem Umschaltspiel will er ein Erfolgserlebnis zum Liga-Auftakt erreichen. „Sodingen hat wie wir Probleme mit tief stehenden Gegnern“, weiß Petkovic, will aber unter keinen Umständen dem nach der Quotientenregel als Tabellenvierzehnten eingelaufenen Gast zu viel Angriffsflächen bieten. Froh ist er, dass die zuletzt fehlenden Hiller und Urumis wieder mitwirken. Beide hatten in der Vorbereitung starke Form nachgewiesen und dürften die Stammelf bereichern. Wer aussetzt, entscheidet der Trainer kurzfristig.

BSV Schüren - FC Iserlohn. „Das wird schwer. Schüren ist ein sehr solider Westfalenligist, der viel erfahrener ist als wir“, sagt FCI-Trainer Max Borchmann und verweist zudem auf starke Individualisten beim Gegner wie Stürmer Bednarski („der ist immer für mindestens 20 Saisontore gut“) und Abwehrspieler Stratacis, ein Ex-Profi.

„Die sind eingespielt und definieren sich über Ballbesitz,“ ergänzt der Coach. Er sagt aber auch: „Wir haben keine Angst und wollen da punkten.“ Dazu wird es nach seiner Einschätzung nötig sein, gut zu stehen, dem Gegner wenig Raum zu lassen und schnell umzuschalten. „Ich sehe bei uns Geschwindigkeitsvorteile, die müssen wir nutzen“, fordert der Trainer, der nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Zu den zuletzt fehlenden Akteuren gesellt sich Schmerbeck.

Ein Video mit dem Interview der beiden Trainer gibt es unter www.ikz-online.de