Dritter Test, dritter Sieg

Der HTV steigert sich im zweiten Durchgang.

Handball, Testspiel: HTV Hemer - HSG Hiesfeld/Aldenrade 35:30 (17:17). Die Bewertung von Testspielen in der Saisonvorbereitung ist immer etwas tückisch. In welchen Ligen spielen die beiden Mannschaften, wie eingespielt sind sie, und wie intensiv wurde in den vergangenen Tagen trainiert? Das alles galt es auch am Mittwochabend zu berücksichtigen, als die beiden Oberligisten vom Niederrhein und aus Westfalen im Grohe-Forum aufeinandertrafen.

Die Gäste fanden besser in die Partie. Sie führten ab der siebten Minute und erarbeiteten sich immer wieder einen Drei-Tore-Vorsprung. „Zu Beginn waren wir tatsächlich nicht so gut, weil wir die Abwehrarbeit vernachlässigt haben“, erklärte HTV-Trainer Pedro Alvarez. Mit dem Gleichstand zur Pause war sein neu zusammengestelltes Team, bei dem deswegen die Kombinationen alles andere als flüssig liefen, gut bedient.

„Ohne starke Abwehr hat man Stress im Angriff“, sagte Alvarez. Das klingt wie wie Floskel, war aber die Basis für die wesentlich bessere zweite Halbzeit, in der der HTV zeitweise sogar mit sechs Toren in Führung lag. Alvarez war mit der Leistungssteigerung natürlich zufrieden, stellte das Ergebnis aber ganz hinten an. „Es kommt nicht darauf an, sondern auf den Fortschrittsprozess.“