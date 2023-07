Drei Medaillen für den Nachwuchs des LRV Kalthof

Kalthof. Bei den westfälischen Jugendmeisterschaften in Münster-Handorf gab es für die Reiterinnen und Reiter des LRV Kalthof große Erfolge zu feiern.

Über drei Medaillen und viele gute Platzierungen freuten sich die Kalthofer Reiterinnen und Reiter auf den westfälischen Jugendmeisterschaften in Münster-Handorf. Seinen Vorjahrestitel konnte Jeremy Hein mit seinem Pony Nexus Alagon im Nachwuchschampionat Springen-Pony erfolgreich verteidigen. Mit einer Wertnote von 8,7 siegte er souverän in der ersten Wertungsprüfung, so dass Platz fünf im Finale reichte, um die Goldmedaille zu gewinnen.

Bronze für Carla Hengstenberg

Carla Hengstenberg und Kweb blieben im Parcours an diesem Wochenende dreimal fehlerfrei und konnten sich mit Platz zwei in der Finalprüfung die Bronzemedaille sichern. Mia Krämer und ihr Wallach Lomex führten nach zwei Wertungsprüfungen die Wertung zum Nachwuchschampionat Springen-Pferde an. In der Finalprüfung der zehn Besten fiel am letzten Sprung die Stange. Dennoch konnten die beiden sich über die Silbermedaille freuen.

Im Rahmen der Meisterschaften wurde ebenfalls die Sichtungsprüfung der westfälischen U14-Reiter und Reiterinnen zur Deutschen Meisterschaft mit einer Springprüfung der Klasse M ausgetragen. Die elfjährige Josefine Freudenberger und der 22-jährige Crawallos siegten mit einem schnellen und fehlerfreien Ritt und dürfen jetzt auf eine Nominierung durch den Landestrainer für die Deutschen Jugendmeisterschaften in München-Riem im August hoffen. Für Josefine wäre es die erste Teilnahme, für Crawallos, der seit 18 Jahren im Besitz der Familie Flunkert ist, wäre es die dritte Deutsche Meisterschaft nach 2010 mit Benjamin Flunkert und 2013 mit Marei Flunkert.

Außerdem freuten sich die Kalthofer über viele weitere Platzierungen im Vorderfeld. Mit zehn teilnehmenden Junioren und Jungen Reitern und Reiterinnen war der LRV Kalthof der zahlenmäßig am stärksten vertretene Reiterverein auf den Jugendmeisterschaften. Die weiteren Platzierungen im Überblick:

Nachwuchschampionat Pony-Dressur: Lotta Arndt mit Nougat (Platz 9), Helene Thabe mit Captain G (Platz 16).

Nachwuchschampionat Pony-Springen: Josefine Freudenberger mit Steendieks Jolly Couer (Platz 5), Josefine Thabe mit Fairlight van de Vlierbeek (Platz 15), Lotta Arndt mit Miss Cornflakes (Platz 17).

Nachwuchschampionat Pferde-Dressur: Franziska Arndt mit Vuitton (Platz 11)

Nachwuchschampionat Pferde-Springen: Josefine Freudenberger mit Crawallos (Platz 13), Josefine Thabe mit Gucci (Platz 27).

Meisterschaft Junge Reiter Dressur: Bea Beckmerhagen mit Best Friend Ever (Platz 6).

Meisterschaft Junge Reiter Springen: Lara Carius mit Celine (Platz 12).

